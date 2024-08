Extra, Videók :: 2024. augusztus 19. 18:21 ::

Rasszista év ez a 2024: az Ausländer raus! után itt egy újabb migránsellenes német sláger

Bekerült Németország Top 50-jébe az a teljesen mesterséges intelligencia által elkészített dal, amely a bevándorlókról szól. A szám dalszövegét ember által betáplált kulcsszavakból írta meg a mesterséges intelligencia, majd ezután felénekelte és megzenésítette azt, még lemezborítót is tervezett hozzá.

A dal a 48. helyre került Németországban, egy hónappal megjelenése után már 3,5 millióan töltötték le a Spotify-on, és a 3. helyre került a platform felkapott zenéket gyűjtő listáján.

A Talahon című számot feltöltő Butterbrót sok kritika érte a szám megjelenése után: többek között azért, mert a dal, bár paródiának van nevezve, valójában "diszkriminatív és rasszista sorokkal van tele". Arról szól, hogy egy lány megismeri az úgynevezett helyi rosszfiút, akiről kiderül például az, hogy

shisha bárba viszi első randira a lányokat, és aranyos, amikor mindenkibe beleköt,

megveszi az egész világot, és még csak állami támogatás sem kell neki hozzá,

"a zsebében a kés biztos, hogy nemcsak szendvicsekhez van",

a "brók" között ő a legmenőbb. Még ha emellé idegbeteg és parfümtől bűzlő is.

A talahon szó az arab "taeal huna" kifejezésre utal ("gyere ide"), ennek az átalakított formáját Németországban gyakran használják pejoratív értelemben a bevándorló hátterű fiatal férfiakra.

Butterbro szerint ezzel azonban nincs baj, mert van "elég kreatív szabadság a dalban ahhoz, hogy kreatív projektnek lehessen értelmezni". Ő egyébként is olyan dalt akart csak készíteni, ami "megkülönböztetés nélkül gúnyolja ki a macsó viselkedést", de neki amúgy is mindegy, mert a legfőbb motivációja az volt, hogy virális legyen a dal. Ez sikerült is neki.