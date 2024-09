Extra, Külföld :: 2024. szeptember 17. 08:01 ::

Állítólag a legjobban fogyó könyv lett a Talmud Dél-Koreában

Néhány héttel ezelőtt a Hetek nevű zsidóimádó lap adott hírt róla, hogy Dél-Koreában bestseller lett a Talmud, magyarul az eladási listák élére kúszott fel, adott időszakban a legtöbbet keresett könyv. A Hetek ezt úgy tálalja, hogy Dél-Korea "egy ritka kivétel korunk antiszemitizmus-járványában".

Mint írják, Dél-Korában "kulturális és történelmi" okokból kevés zsidó van. Azt is hozzáfűzik, hogy Dél-Korea mentes az antiszemitizmustól. Azt a megállapítást már én teszem hozzá, hogy csak nem azért mentes az antiszemitizmustól, mert nincsenek zsidók? Nem, a Hetek nem ezt szűri le, hanem azt, hogy a koreaiak "a zsidóság sikerességében nem a világuralomra törő összeesküvést látják, hanem egy sokszor üldözött nép példaértékű leleményességét."



Ez itt éppen egy magyarországi Talmud-bemutató, a kép bal szélén Köves Slomó, a Fidesz kedvenc zsidója (fotó: Hirling Bálint / Origó)

Nem tudjuk, mennyire hihetünk Dél-Korea izraeli nagykövetének, de még 2011-ben Young-sam Mával azt nyilatkozta egy műsorban, hogy minden koreai családnak van legalább egy példánya a Talmudból. Én ezt erős kétségekkel fogadom egyébként.

Majd azzal kezdett kérkedni, hogy a koreaiak tanulmányozni szeretnék, hogy miért ilyen sikeresek a zsidók, hiszen a "Nobel-díjasok 23 százaléka zsidó", s bizony a koreaiak "tudni akarják a titkot". (Szerintem a titok abban rejlik, hogy manapság egyre inkább zsidók adják zsidóknak ezt a díjat.)

Azt is állította, hogy a koreai médiában rendszeresen foglalkoznak a zsidó oktatással, a rádiókban is mind-mind elismeréssel mutatják be a zsidókat.

Nincsenek mélységekig hatoló információm Dél-Koreából, de újra hangsúlyozom, meglehetősen szkeptikusan fogadom ezeket, és elteszem inkább a zsidó nagyotmondás, hazugság "örök polcára". Miért gondolom ezt?

Ha valaki elolvassa a Talmudot, abból minden lesz, csak filoszemita nem, ugyanis az nem más, mint faji gyűlöletet hirdető útmutatás mindazok irányába, akik nem zsidó vérségűek. Ha pedig történetesen tényleg a bestseller-listák élére ugrott a Talmud, várhatóan - a zsidók legnagyobb bánatára - az "antiszemitizmusjelző" mutatója is igen erősen ki fog lengeni... Mert nincs új a Nap alatt, ez a jelenség egyidős a zsidó faj létével, ez a történelem kétségbevonhatatlan ténye.

A gójok lelke ördögtől való.

Talmud

Henney Viktor - Kuruc.info