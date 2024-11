Extra, LMBTQP+ :: 2024. november 15. 09:32 ::

Schmidt Mária Gangbang Jóskáról: "Szájer kipróbált harcos"

"Borítékolható", hogy számos ügyben kikéri majd Donald Trump Orbán Viktor véleményét – mondta Schmidt Mária a Mandinernek adott interjújában.



Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

Scmidt Mária az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte meg fog szűnni az amerikai tudatipari komplexum által erőltetett progresszív ideológiai nyomás, ami a kultúránk és hagyományaink felszámolását célozta meg, és valóságos átnevelőprogrammá eszkalálódott.

Az interjúban Magyar Péterről is beszéltek, akinek nevét Schmidt egyszer sem mondta ki, következetesen The Man-nek nevezte. (Magyar nyáron The Man-re nevezte át magát Instagrammon.)

– Valóban, a népszerű köztársasági elnökre mind büszkék voltunk, ám megbukott a szintén népszerű igazságügyi miniszterrel együtt, és ez elbizonytalanította a táborunkat. Érvágás volt ez a politikai közösségünknek. Ezt követően lépett porondra a volt férj, The Man, aki struktúraváltozást hozott a pártok világában. Valamennyi ellenzéki formáció szavazói bementek The Man alá. El kell ismerni, akadnak, akik már csak azért is változást, újdonságot akarnak, mert tizennégy éve ugyanaz a kormány, ez okozhat némi kifáradást is, a legfontosabb mégis az, hogy az ellenzéki szimpatizánsok rettenetesen elégedetlenek az eddigi kínálatukkal. Persze The Man semmi újat nem hozott, ugyanezt keresték korábban mondjuk Márki-Zay Péterben is – értékelt Schmidt, aki szerint "óriási kiábrándulás lesz a vége, s akkor újra darabjaira hullik az ellenzék".

Az interjú végén rákérdez a Mandiner újságírója Szájer visszatérésére is. A válasz:

Szájer József kiváló képességű, kipróbált harcos, akinek helye van a közösségünkben. Büszke vagyok rá, hogy nálunk dolgozik. Minden percét élvezem, amikor vele beszélgetek.



Valóban kipróbálták már a derék harcost... nem is kevesen

Meddig kell az ellenfél támadásaival foglalkozni? Ne érdekeljen már minket, mit írnak vagy mondanak! A karaván halad.

