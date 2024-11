Extra, Holokamu :: 2024. november 28. 22:13 ::

Ki lesz az év antiszemitája?

Ki ne álmodott volna már arról, hogy egyszer nyer egy - amúgy a valóságban elérhetetlen - trófeát, díjat, címet? Például a magyar válogatottal a világbajnokság döntőjében lőni Romániának egy mesterhármast. Vagy magyarként elsőként a kockás zászló alá érni a Hungaroringen a Magyar Nagydíjon, természetesen 88-as rajtszámmal. Illetve - s erről szól a mai témánk - megnyerni az év antiszemitája díjat.

Stop Antisemitism nevű szervezet minden évben szavazást ír ki arról, hogy ki az adott év antiszemitája. S, hogy ki lehet antiszemita? A Földön gyakorlatilag 8 milliárd potenciális antiszemita szaladgál föl s alá, természetesen a zsidókat kivéve a számtanból, hiszen antiszemita az, akire a zsidók azt mondják. Egyébként a fent nevezett szervezet nemcsak az év antiszemitáját szokta megválasztani, de minden hónapban és héten kiosztják az elsőséget annak, akiről úgy vélik, hogy arra érdemes. Azonban nem tudok elmenni amellett a felületesség mellett, hogy napi, órai és perces bontásban nem választják ki a patás ördög kistestvérét, hiszen ennyi jó kis rettegni- és elhatárolódnivalót vétek elszalasztani.



Ki lesz az év antiszemitája? Lehet szavazni

A szervezet évente listát készít azokról, akik szerintük hozzájárultak az "antiszemita retorika" terjesztéséhez. Az idei tíz jelölt között vannak politikusok és közéleti személyiségek a világ különböző pontjairól. Sajnos zsidó "barátainkra" nem jellemző az igényes munka (mondjuk a munka sem), így ez a lista is olyan, amilyen. Abszurd módon egy tisztességes nemzetiszocialistát sem sikerült kijelölni (mi már szart érünk?), de van a listán klímarettegő mongolidióta, marxista "hazafi" és fekete feminista is.

Az egyik név az idei listán a svéd Greta Thunberg, aki a globális klímabohóckodásáról ismert. A szervezet azzal vádolja őt, hogy platformját olyan retorika terjesztésére használja, amely szerintük hozzájárul a zsidókkal szembeni ellenségeskedéshez. Egyebek mellett rámutatnak arra, hogy az október 7-i izraeli és gázai erőszakos események után palesztinbarát tüntetéseken vett részt, és palesztin kendőt viselt.

A listán ott van Hasan Piker török-amerikai baloldali YouTube-streamer. Piker önmagát progresszív baloldalinak tartja, aki támogatja a munkahelyi demokráciát, az interszekcionális feminizmust, az LMBTQP-jogokat. A listára azért került fel, mert az október 7-i támadás után kétségbe vonta a Hamasz-fegyveresek által állítólag elkövetett szexuális atrocitásokat, illetve podcastjeibe gyakran hív vendégnek antiszemitának mondott vendégeket.



Hasan Piker

A következő jelölt Cori Anika Bush, a Demokrata Párt fekete szenátora, aki amúgy lelkes támogatója az abortusznak. Cori Bush ugyan nyílt levélben egyaránt elítélte mind a palesztin, mind az izraeli túlkapásokat, de mégis felkerült a tízes listára. S hogy miért? Mert olyan személyekkel tart kapcsolatot, akik állítólag anticionisták, s rosszat mondtak Izrael politikájáról.



Cori Anika Bush

A lista következő szereplője Jackson Hinkle, aki önmagát oroszbarát amerikai konzervatívnak, marxistának és leninistának tartja, bármit is jelentsen ez. Egyébként idén megalapította az Amerikai Kommunista Pártot (ACP). Ő azért lett antiszemita, mert Izrael szerint "összeesküvéseket" terjeszt, mint például, hogy a Hamász harcosai nem vágták le csecsemők fejét, vagy hogy nem halt meg október 7-én annyi ember a zsidók részéről, illetve, hogy a palesztinok méltányosan bánnak a túszokkal. Azt is felróják Hinklenek, hogy azt írta az X-en, Izrael kórházakat bombáz, továbbá, hogy a zsidó állam palesztin foglyokat kínoz. Az sem tetszik a zsidó szervezetnek, hogy Hinkle párhuzamot vont az Iszlám Állam és Izrael között.



Jackson Hinkle



Hinkle párhuzamba állította az Iszlám Állam és a zsidó állam módszereit

A következő a híres színész, John Cusack. A Con Air - Fegyencjárat, A John Malkovich menet, az 1408 és a 2012 című filmek főszereplőjét januárban a hét antiszemitájának választották, mert tagadta - na nem azt az eseményt, egy másikat - hogy a palesztinok sorozatos nemi erőszakot követtek el az októberi rajtaütés során, valamint azt állította, hogy a Hamászt a zsidó állam finanszírozta. Cusack még abban is bűnös volt, hogy védekezni mert, s őrültségnek nevezte az antiszemitavádat. A zsidó logika szerint ezzel csak még jobban megerősítette a gyanút, hogy antiszemita...



John Cuscak

A következő versenyző egy igazi kemény legény, Jake Shields MMA-versenyző. Az ő bűne, hogy nem hiszi el, hogy a palesztinok levágnák a zsidó nők melleit, s hogy a vaginájukat késsel szurkálnák. Shields azt is kijelentette közösségi oldalán, hogy Amerikát, a médiát és a zeneipart zsidók irányítják. Továbbá antiszemita képeket terjeszt (lásd lentebb).



Jake Shields



A Shields által megosztott kép. Nem tetszett a zsidóknak

Őt követi Jess Natale. A nő internetes tartalomkészítő, akinek 3,2 millió követője van. Nem nagyobb bűnre vetemedett, minthogy az al-Dzsazírát hiteles forrásnak nevezze, továbbá Izraelt agresszornak tartja.



Jess Natale

A soron következő véresszájú antiszemita Candace Owens, aki konzervatív politikai kommentátor, s fekete létére "szélsőjobboldalinak" tartják... Owens megkérdőjelezi azt az állítást, hogy a fehér felsőbbrendűség még ma is komoly hatást gyakorolna a társadalomra - vagyis nem lehet mindenért a fehér nácikat hibáztatni. Kijelentette, hogy jelenleg az USA biztonságára nem a KKK, hanem az Antifa jelenti a veszélyt. Owens szkeptikus volt a Covid-hisztériával és az oltásokkal kapcsolatban is.

S a listára kerülésének oka: Owens úgy hivatkozott a holokausztra, mint "egy majdnem megtörtént etnikai tisztogatásra", továbbá szovjet propagandának nevezte, hogy Mengele bizarr kísérleteket végzett. Az mellékes, hogy Adolf Hitlert úgy jellemezte Owens, hogy pszichopata, tömeggyilkos, mániákus.

2022-ben egyébként előadást tartott a CPAC Hungary rendezvényen.



Candace Owens 2022-ben Budapesten is tartott előadást, Orbánék meghívására. Ha ezt Bibi megtudja...

A következő nácifasiszta Bassem Youseff egyiptomi-amerikai humorista, műsorvezető és sebész. Közösségi oldalán 18 millió követője előtt gúnyolja az IDF-et, valamint népirtásnak nevezi a népirtást. Úgy reagált arra, hogy a "tényre", hogy a Hamász harcosai kemencében sütnek zsidó gyerekeket, hogy: "Ha ezt elhiszed, akkor két dolgot jelenthet: vagy hülye vagy, vagy nagyon-nagyon rossz drogokat használsz." Itt megjegyzem, hogy ez a zsidó gyerekek kemencében történő elégetése rendkívül eredeti, még sose hallottam hasonló teóriákról...

Youseff egyébként azt is kijelentette, hogy visszataszítónak tartja, hogy a zsidók folyton előhúzzák az áldozati kártyát.



Bassem Youseff

Végül pedig jöjjön Dan Bilzerian amerikai pókerjátékos, média- és közéleti személyiség, aki fényűző életviteléről ismert. Bilzerian egyébként örmény származású, s családja még az 1900-as évek elején menekült Amerikába, egy valóban megtörtént népirtás elől.

Bilzerian a legszörnyűségesebb bűnt követte el, amit egy gój csak elkövetett: tagadott. Igen, azt! Egy tv-interjúban elmondta, hogy az összes vagyonát feltenné arra, hogy a szám 6 millió alatt van, mert "egyszerűen nem jön ki a matek", s az egészet csak a zsidók találták ki. Azt is elmondta az interjúban, hogy a történelem folyamán a zsidók több keresztényt öltek meg, mint 6 millió. Kijelentette azt is, hogy a világra a legnagyobb veszélyt a zsidó szupremácizmus jelenti. A jelenlegi háborúval kapcsolatban elmondta, hogy a Hamászt egy keményen ellenálló szervezetnek tekinti, az Izrael által meggyilkolt Jahja Szinvár pedig a népe nagy hőse. Ezzel a teljesítményével egyébként november második hetében a "hét antiszemitája" díjat is besöpörte.



Dan Bilzerian

Bilzerian egyébként közösségi oldalán kifejezetten kérte követőit, hogy szavazzanak rá a versenyen, mert ez nagyon fontos neki. Remélem, hogy összejön neki legalább egy dobogó.



Bilzerian kéri, hogy minél többen szavazzanak rá

Andrew Tate amerikai-brit internetes sztár is megszólalt a szavazás kapcsán, s sajnálatát fejezte ki, hogy ő nincs benne a Top10-ben, de ígéri , hogy "felpörgeti a játékot".

szavazás december végéig tart, a győztest január elején hirdetik ki.

A verseny előző nyertesei egyébként Rashida Tlaib (2023), Kanye West (2022) és Anuradha Mittal (2021), Nerdeen Kiswani (2020) és Ilhan Omar (2019) volt.

S, hogy mit üzennék az idei győztesnek? Pontosan azt, amit Briannek a falhoz kötözött zárkatársa: " Szemét mázlista! Rohadt, szemét mázlista!

A szervezet honlapján a szélsőséges csoportok menüpont alatt megtalálhatjuk a Nemzetiszocialista Mozgalmat (National Socialist Movement - NSM), a Gój Védelmi Ligát (Goyim Defense Leuge - GDL), az Atomwaffen Divíziót, a Bázist (The Base), a Hazafias Frontot (Patriot Front), az Iszlám Nemzetét (Nation Of Islam - NOI) és a Fekete Héber Izraeliták szervezetét (Black Hebrew Israelites - BHI). A jelöltek között azonban nyomuk sincs a tagoknak.

A tízes listán egy-két liberális, kohnzervatív politikuson kívül csak influenszerek találhatók. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy a zsidók a veszélyt nem elsődlegesen az ideológiailag valóban antiszemita, de marginális szervezetekben és személyekben látják, hanem azokban, akik sokakhoz elérnek, s komoly véleményformáló erővel bírnak. Youseff 18 millió követővel rendelkezik, ez megegyezik Magyarország, Szlovákia és Szlovénia összlakosságával. Ha ezen követőknek csak 1%-a is elgondolkodik azon, hogy a zsidók valójában azt követik el, amivel másokat vádolnak, akkor is 180 000 emberről beszélünk. Ilyen tömegű "felébredőket" nem engedhet meg magának még a zsidó hatalom és lobbi sem, így értelemszerűen jön a karaktergyilkosság, az elképesztőbbnél elképesztőbb rágalmakkal, még akkor is, ha az illető baloldali, kommunista, feminista vagy éppen LMBTQ-lobbista is. Ez is bizonyítja, hogy tetszik vagy sem, de nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy megkerülni a közösségi média felületeit mint potenciális harcteret.

KG