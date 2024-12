Extra :: 2024. december 29. 18:52 ::

"John Wick" Los Angelesben ellopott órája került elő Chilében

Egy év után megtalálták Keanu Reeves három nagy értékű óráját, amelyeket a színész Los Angeles-i otthonából loptak el 2023 végén. Az órák a chilei Santiagóban tartott rendőrségi razzia közben kerültek elő, köztük a John Wick sztárjának 9000 dollárt (kb. 3,5 millió forintot) érő, gravírozott Rolexe – olvashatjuk a CNN-en.

A razziát összesen négy házban tartották egy helyi rablássorozathoz köthetően, s a razzia közben ékszereket és értékes órákat találtak, köztük azt a Rolex Submariner órát, amelybe a „2021, JW4, thank you, The John Wick Five” felirat volt gravírozva. A forgatás után ugyanis ilyen ajándékot kapott a színész négyfős kaszkadőrcsapata.

A CNN Chile a helyi rendőrségre hivatkozva arról számolt be, hogy összesen három, a razziák során előkerült karóra tartozik a színészhez, a rablássorozat felgöngyölítésében együtt dolgoztak a chilei hatóságok amerikai tisztviselőkkel. Az akció keretében letartóztattak egy 21 éves férfit is.



Ironikus módon a John Wick széria azzal kezdődik, hogy Reeves karaktere – egy korábbi bérgyilkos – bosszút akar állni, miután betörtek az otthonába, kirabolták és megölték a kutyáját. További érdekesség, hogy pont a napokban volt beszédtéma, lesz-e a filmsorozatnak ötödik felvonása, mely a főszereplő Keanu Reeves egészségügyi állapota miatt erősen kétséges.

