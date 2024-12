Extra, Humor :: 2024. december 31. 17:34 ::

Év végi röhej: "antiszemita rendszámtáblától” retteg a StopAntisemitism

A szilveszteri röhejfaktort ezúttal a StopAntisemitism névre hallgató „amerikai érdekvédelmi csoport” szolgáltatja, akik kiakadtak egy egyszerű rendszámtáblán. Lássuk, ezúttal miért sírták tele a kispárnájukat kaftánosék.

A nagy fogás tehát egy „antiszemita rendszámtábla”, amin a „LOLOCT7” felirat olvasható. Mivel a LOL eredetileg a nevetést jelöli, ezért a szervezetet „megdöbbentette a beteges felirat, mely a zsidó nép elleni terrorizmust ünnepli”.

A rendszámot magyarán úgy értelmezték, hogy valaki „hangosan nevet” október 7-én, vagyis azon a napon, amikor a Hamász offenzívát indított a népirtók ellen.

Az autót Kaliforniában, Culver Cityben észlelték (ráadásul egy Cybertruck fedélzetén, tehát biztos Elon Musk is antiszemita), így az állam apraja-nagyja összegyűlt, hogy megoldják ezt a „felháborító helyzetet”. A California Department of Motor Vehicles (a továbbiakban egyszerűen csak DMV) úgy nyilatkozott a „személyre szabott rendszámtáblákon látható gyűlölködő feliratokról”, hogy „elfogadhatatlan és zavaró”. Nagyon betojhattak, ugyanis azt is közölték, hogy „gyors lépéseket tesznek a sokkoló üzenetet tartalmazó rendszámtáblák visszahívása érdekében, és haladéktalanul megerősítik belső felülvizsgálati folyamatukat annak biztosítása érdekében, hogy soha többé ne fordulhasson elő ilyen rendkívüli tévedés".

Aztán a DMV a Los Angeles Timesnak még egyszer elnézést kért , majd a szóvivőjük leszögezte, hogy a rendszámtáblának nem szabadott volna átmennie az ellenőrzésen. „A gyűlöletkeltő nyelvezet használata nemcsak irányelveink egyértelmű megsértését jelenti, hanem azon alapvető értékeink megsértését is, hogy büszkén szolgáljuk a lakosságot, és biztosítjuk a biztonságos és befogadó utakat”. Értem én, hogy „befogadó” alatt a szokásos libsi lózungot értik, de mégis hogyan lehet egy úttest „befogadó”? Na mindegy. A DMV értesítette a tulajdonost is a „gyalázatról” és arról, hogy visszahívják a táblát. Egyébként sokan ajvékoltak a szervezet felé e-mailen keresztül is.

És itt jön a csavar.

A Cybertruck tulajdonosának fia nyilatkozott az ABC 7-nek és leszögezte, hogy a rendszámtáblát félreértelmezték. A nevét elhallgatni kívánó érintett rámutatott, hogy a feliratot máshogy kell értelmezni: LOLO-CT-7.

A család filippínó, a lolo tagalog nyelven pedig nagypapát jelent. A CT a Cybertruck rövidítése, a 7-es szám pedig a tulajdonos 7 unokáját jelöli. „Antiszemita röhögés” helyett tehát a rendszám annyit tesz, hogy „nagypapa, aki egy Cybertruck tulajdonosa és hét unokája van”.

A család ettől függetlenül új rendszám beszerzésén dolgozik és leszögezték, hogy „senkit nem akartak megsérteni, nem akartak rosszat és mindenki irányába empátiával viseltetnek”.

Az év végi számvetést leszámítva nekem ez az utolsó publikációm idénre, szerintem teljesen méltó zárás a „gonosz rendszámtábla” és a Cybetruck-tulajdonos filippínók „megrázó” története, főleg, hogy 2024 filoszemita bocsánatkérő versenyét szerintem meg is nyerte a California Department of Motor Vehicles.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info