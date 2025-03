Egy álhírnek köszönhetően lett híres Spanyolországban a körúti villamossal hadakozó budapesti férfi, aki február 20-án percekig útját állta az egyik Combinónak a Nyugati pályaudvarnál. Az esetről készült videó nemcsak a magyar, hanem külföldi csatornákon és közösségi oldalakon is elterjedt, ám ott egészen más kontextusban, írja a Telex.

Egy négyezerszer megosztott X-bejegyzés azt állította, hogy az eset Németországban történt, és az látható a videón, hogy egy muszlim bevándorló az utca közepén, a villamossínen akar imádkozni. Ez a bejegyzés aztán a Facebookon, az Instagramon és a Threadsen is megjelent angol szöveg kíséretében.

Az álhír olyan sokakhoz elért, hogy még az AFP spanyol tényellenőrző oldala is foglalkozott vele. Az alapos, több bizonyítékot is bemutató cikkükben felhívták rá a figyelmet, hogy ez egy dezinformációs kísérlet, a videó valójában Magyarországon készült, és nem egy bevándorló látható rajta. A spanyol AFP még a Budapesti Rendőr-főkapitányságot is megkereste az ügyben, és a rendőrség számukra is megerősítette, hogy garázdaság gyanúja miatt indítottak eljárást a 31 éves "magyar" férfi ellen, aki a kihallgatásán sem tudott magyarázatot adni a tettére.