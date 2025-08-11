Extra, Külföld :: 2025. augusztus 11. 21:06 ::

Min idegeskedünk? A kender és a marihuána sorsa az Egyesült Államokban

Sokat stresszelünk ebben a modern, rohanó világban. Nagyon sokat. De nem csak itthon, hanem az amerikaiak is. De mik azok a dolgok, amelyeken a legtöbbet stresszelünk, szorongunk, vagy amelyektől az egekbe szökik a vérnyomásunk? Erre kereste a választ egy kutatás a tengerentúlon, amelyből még azt is megtudhatjuk, Trump vélhetően miért változtatta meg az álláspontját a marihuánával kapcsolatban.

A felmérésben 2000 ember vett részt, és egyöntetűen az derült ki, hogy sokszor a legkisebb hangok, legapróbb mozzanatok is elegek ahhoz, hogy szorongásunk (és vérnyomásunk) az egekbe szökjön. A résztvevők egészen furcsa dolgokat is említettek, mint például a zoknijuk mintázata, két nap hajmosás nélkül, a sípoló hang, amellyel a káromkodást cenzúrázzák a TV-ben, vagy az alumíniumdobozok hangja.

No de komolyabbra véve a figurát, vannak itt sokkal relevánsabb aggodalmak is. 47% stresszel azon, hogy egyre drágább minden, 40%-nak szökik fel a vérnyomása a dugóban, de 39% a kommunikációs félreértéseken stresszel be, utóbbit például én is nagyon rühellem (de azt is, hogy drága minden).

A lista hosszú, és a legtöbbjük teljesen érthető, vagy legalábbis kis beleéléssel, empátiával megérthető. A válaszadók 46%-a szorong akkor, ha olyannal találkozik, akivel nem akar beszélni, 43% szorong akkor, ha beszélnek hozzá, mikor csendre vágyik, 40% stresszel azon, ha akad a Wi-Fi, vagy megszakad, 40% utálja a hangos rágást, 25% szorong, ha valaki nehezen lélegzik a környezetében, de érdekes módon csak 21% stresszel be az ébresztőóráján. Még részletesebb lista a cikk alján.



Az amerikaiak is sokat stresszelnek. Íme az élvonal a kimutatások alapján (fotó: SWNS)

Ám a szorongást kiváltó okokon túl legalább annyira érdekes, hogy kik rendelték meg a felmérést. A CBDfx megbízásából a Talker Research kérdezte az embereket. A CBDfx egy amerikai székhelyű vállalat, amely kannabidiol (CBD) tartalmú termékeket kínál (kapszulák, gumicukrok, tinktúrák stb.), saját elmondásuk szerint „minőségi kenderből”. A kannabidiol a THC-val ellentétben nem pszichoaktív anyag.

A megrendelő kíváncsi volt arra is, hogyan lazulnak el az amerikaiak, ha már túl sok a stressz, sőt, a tevékenységükből adódóan ez volt a felmérés lényege. A legpopulárisabb lazítási módszer a zene (58%), 34% meditál, 32% háziállatot simogat, mondjuk ami kissé szomorú, hogy nehéz helyzetben 46% inkább kedvenc zenei előadóit hallgatja, semmint a saját párjával társalog (34%).

A felmérés olyan embereket célzott, akik korábban már fogyasztottak marihuána, illetőleg kender alapú termékeket, THC-t vagy CBD-t. 20% a stressz leküzdésére naponta fogyaszt CBD gumicukrot, 30% pedig THC-t tartalmazó árucikkeket. A módszer pedig működik a megkérdezettek egyöntetű véleménye alapján. Átlagosan 54%-kal csökken a stressz-szintjük a gumicukor hatására, a THC-t használóknál ez a szám 68%. (Mivel utóbbi bódulatot okoz, nyilvánvalóan ezért jobb az arány – a „jobb” persze itt nézőpont kérdése.)



A CBD és a THC tartalmú termékek népszerűsége is növekszik (fotó: SWNS)

Ami még fontos, hogy a válaszadók 58%-a gondolja úgy, hogy jóval kevesebb megbélyegzés éri őket CBD és THC használása miatt, mint 10 évvel ezelőtt, cserébe 67% gondolja úgy, hogy könnyebben előjön nála a stressz, mint öt éve (az már egy külön érdekes kérdés, hogy ez független-e az ominózus termékek hatásától). A válaszadók bíznak a CBD-ben és a THC-ban, 67% egyetért azzal, hogy az amerikaiak kevésbé lennének stresszesek, ha mindannyian fogyasztanának ilyen cikkeket.

„A CBD és a szervezet endokannabinoid rendszere közötti kölcsönhatás egyik előnye a nyugtató hatás, amely nagyszerűen működik a stressz csökkentésében” – mondta Jameson Rodgers, a CBDfx társalapítója, nem hagyva ki az önreklám lehetőségét.

Egyébként kiállt a THC mellett is: „A THC-nek hasonló pozitív hatásai lehetnek – amelyeket a vegyület természetes hangulatjavító hatása fokoz –, így ez egy másik nagyszerű választás a stresszoldáshoz.”



A kutatás nem titkolt lobbizást is tartalmaz, az anyag a New York Postban is lejött (fotó: SWNS)

A stressz egyébiránt hatással van az életminőségünkre is. Ezzel a válaszadók 73%-a egyetértett (hogy a többiek miért nem, azt sajnos nem tudom), 77% pedig úgy gondolja, hogy az alvás minőségére is hatással van. (Nem tudom azt sem, miért választották külön a kettőt, hiszen az alvás is az életminőség része, de igazából nem érdekes.)

Beszéltünk többször arról is, hogy a késő esti, illetve közvetlenül az ébredés utáni telefonnézegetés sem tesz jót nekünk. Előbbire a válaszadók 20%-a figyel, utóbbira 11%.

Hogy jobban rá tudjanak hangolódni az esti pihenésre, alvásra, átlagban heti háromszor fogyasztanak esténként CBD gumicukrot, 16% minden este. A THC-fogyasztók azonban átlag heti négyszer nyomatják, 29% minden este, tehát utóbbi addiktívebb.

Persze Rodgers szerint itt is a kender a megoldás.

„Idővel az alváshiány negatív hatással lehet az ember egészségére, beleértve a stresszt is. Amikor fáradt vagy, a stressz nehezebben kezelhető, és potenciálisan több hosszú távú kárt is okozhat” – vélekedett. „A CBD alvástermékek hatékony természetes alvássegítők lehetnek. Ugyanazok a nyugtató hatások, amelyek a CBD-t nagyszerűvé teszik a stresszoldásban, hatékony alap összetevővé teszik az alvássegítőkben is, olyan vegyületekkel együtt, mint a CBN (kannabinol), a melatonin, a kamilla és más természetes összetevők. A THC jól működik ugyanezekkel a természetes alvássegítő összetevőkkel, segítve a hangulat javulását és a lefekvés előtti ellazulást.”

És akkor a közvélemény-kutatásba oltott önreklám után itt jön képbe Trump. Az amerikai elnök korábban teljesen elzárkózott a marihuána dekriminalizálásától, de úgy néz ki , megtört a jég. Trump „nyitott a változásra”, gyógyászati szempontból egyaránt.

Motivációja mögött állhat szimpla szavazatszerzés, hiszen, ahogy az imént láttuk, a hatóanyagai egyre népszerűbbek, illetőleg a legalizálás irányába tett óvatos lépések is annyit fehérítenének az iparágon, amelyből elképesztő jövedelmeket lehet(ne) szerezni.



Trump is tett egy óvatos lépést a kannabisz irányába

Harmadik ok pedig lehet a gyógyászati téren keresett alternatív útvonal, főleg, mióta a kabinet egyre többször akasztja össze a bajszát a gyógyszerlobbival.

Végül pedig fontos tudni, hogy a kender és a marihuána nem ugyanaz. Amint láthattuk, a kender és a CBD már eleve nincs annyira kriminalizálva, de még a CBDfx társalapítója is kiállt a marihuána és a THC mellett, magyarul a CBD húzza magával azt is. (A marihuána és a kender egyaránt kannabisz, tehát az a gyűjtőfogalom, nem a marihuána.)

Ha mindezt figyelembe vesszük Trump éles váltásával egyetemben, akkor a CBD és a THC sorsa merőben más utat járhat be Amerikában, mint ahogy azt a republikánusok eredetileg gondolták.

