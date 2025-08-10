Külföld :: 2025. augusztus 10. 20:34 ::

Trump meggondolta magát: zöld utat kaphat a marihuána

Donald Trump olyan változtatást tervez a marihuánával kapcsolatban, amely jelentősen megkönnyítené a vásárlását és eladását. Az amerikai elnök nyitott arra, hogy a kevésbé veszélyes kábítószerek közé sorolják, sőt lehet, hogy bővítené a gyógyászati célokra felhasznált marihuána kutatását – írja az Index.

Donald Trump azt fontolgatja, hogy a kevésbé veszélyes kábítószerek közé sorolná a marihuánát – számol be a The Guardian. A lap forrása szerint augusztus elején az amerikai elnök a New Jersey-i golfklubjában tartott egymillió dolláros adománygyűjtő rendezvényén közölte, hogy érdekli egy ilyen változtatás az országban.



Fotó: kabc

Az ötletet már a Biden-kormány is javasolta, de akkor nem fogadták el, hogy a marihuánát az első osztályból a harmadikba sorolják át. A változtatás jelentősen megkönnyítené a marihuána vásárlását és eladását, valamint jövedelmezőbbé tenné a több milliárd dolláros legális iparágat.

Az amerikai elnök rendezvényének vendége volt többek között Kim Rivers, annak a Trulive-nak a vezérigazgatója, amely az egyik legnagyobb marihuánagyártó vállalat az Egyesült Államokban. A vezető ösztönözhette Trumpot tervének megvalósításában, továbbá abban, hogy bővítse a gyógyászati célokra felhasznált marihuána kutatását.