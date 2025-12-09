Extra, Külföld :: 2025. december 9. 18:55 ::

A kurvákra ki gondol? Le Penék!

A francia Nemzeti Tömörülés tövényjavaslatot készít elő az 1946-ban hivatalosan bezárt bordélyházak újranyitása érdekében. Az intézkedés célja a futtató hálózatok felszámolása és a "szexmunkások" biztonságának szavatolása - erősítette meg kedden a javaslatot előkészítő két képviselő, Jean-Philippe Tanguy és Sébastien Chenu a Le Monde című napilap értesülését.

"A legjobb megoldásnak azt tartom, ha a szexmunkásoknak van egy olyan helyük, ahol biztonságban vannak, megfelelő higiéniai körülmények között, és járulékot fizetnek" - mondta Jean-Philippe Tanguy.

A Marine Le Pen által vezetett legnagyobb ellenzéki frakció képviselői azt szeretnék, "ha a prostituáltak a saját birodalmukban császárnők lennének", és "olyan kooperatívákat hoznának létre, amelynek tulajdonosaik a prostituáltak lennének, és ő maguk vezetnének is azokat" – hangsúlyozta Jean-Philippe Tanguy.

A cél az, hogy "felszámoljuk a futtató hálózatokat, az utcai prostitúciót, amelyek rengeteg problémát okoznak" – mondta Sébastien Chenu, ráirányítva a figyelmet "azokra a dílerekre, akik ezek körül a hálózatok körül mozognak, valamint a rosszindulatú emberekre".

A szuverenista jobboldali párt alelnöke szerint nem a bordélyházak újranyitása lehet az egyetlen megfelelő válasz, "de mindenesetre mi úgy gondoljuk, hogy a vita megnyitásával hasznos munkát végzünk" - tette hozzá Sébastien Chenu.

"Azok számára, akik jelenleg az interneten vagy utcai kizsákmányoló hálózatokban prostitúciót űznek, nyilvánvalóan egyre nő a biztonsághiány" - hangsúlyozta a Nemzeti Tömörülés képviselője. "Erre válaszokat kell találni. De az, hogy az ügyfelet vagy a prostituáltakat büntetjük, nem megoldás" – vélte a párt alelnöke.

A Nemzeti Tömörülés szerint azért kell megnyitni a vitát, hogy "megszüntessük a kereskedelmet, biztonságba helyezzük a szexmunkásokat, és olyan éretten közelítsük meg ezt a témát, amellyel mindeddig a társadalmunk talán nem rendelkezett" – mondta Sébastien Chenu.

Az egyik legnagyobb szakszervezet, a CFDT főtitkára, Marylise Léon a France Info hírrádióban kedden elutasította az ellenzéki javaslatot. Szerinte "a prostitúció sem nem munka, sem nem szex".

"A nők jogainak és a nők testének tiszteletben tartása szempontjából ez nem működőképes projekt. Az, hogy a Nemzeti Tömörülés csak ilyen fogalmakkal beszél a nők munkájáról, elég sokat elárul arról, hogy milyen képük van a nőknek a társadalomban betöltött szerepéről" - mondta a szakszervezeti vezető.

(MTI nyomán)