Extra :: 2026. március 21. 18:12 ::

Agykárosodást okozott egy kisfiúnál a herpesz, melyet a rabbitól kapott el, aki szájjal szívta el a körülmetéléskor kibuggyanó vért

Egy kéthetes kisfiú Izraelben súlyos herpeszfertőzést kapott, miután körülmetélésen esett át. A Jerusalem Post arról számol be, hogy a metzitzah b'peh a rituálé része volt, amelynek során a beavatkozást végző rabbi szájával kiszívják a vért a gyermek péniszéről. A cél a bőr megtisztítása.



A fiúnak először kiütés jelent meg a péniszén, majd egyre gyengébb lett, míg végül kórházba kellett vinni. A herpeszvírus megtámadta a gyermek agyát és idegrendszerét is.

Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a fertőzött gyermekek körülbelül 64 százaléka meghal, és a túlélők kevesebb mint 20 százaléka fejlődik normálisan. A fertőzés okozta agykárosodás különféle fogyatékosságokhoz, például vaksághoz, fejlődési rendellenességekhez és epilepsziához vezethet.

Hasonló esetek rendszeresen előfordulnak a zsidók körében világszerte, különösen az ortodox zsidók körében. Amikor az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja megvizsgálta New York városát, megállapították, hogy tizenegy fiú kapott herpeszt metzitzah b'peh-től 2000 és 2011 között. Ketten közülük belehaltak a fertőzésbe.

Mindeközben Svédországban a Svéd Demokraták (SD) frakciójába tartozó Richard Jomshof indítványt nyújtott be, melyben kezdeményezi a fiúk körülmetélésének betiltását. Jomshof valószínűleg nem egyeztetett az SD kóserkonzervatív vezetésével, mivel a párt elnöke, Jimmie Åkesson bejelentette, hogy pártja nem támogatja teljes mértékben a frakcióból érkező kezdeményezést, szerinte ugyanis csupán a muszlimokra kellene, hogy vonatkozzon egy ilyen törvény, a zsidókra nem.



Åkesson azzal indokolja ezt, hogy szerinte a zsidóság nem vallási, hanem nemzeti kisebbség, melynek "különleges jogai vannak", míg az országban lévő muszlimok nem rendelkeznek ilyen jogokkal.

KG