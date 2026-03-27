Extra, Háború :: 2026. március 27. 15:42 ::

Irán Trumpot akarja Hámenei utódjának, de ő még vacillál

Cion Don ismét képzelt irániakról beszélt.

Az NRCC republikánus pénztarháló gyűlésen az amerikai elnök azzal a szenzációs állítással rukkolt elő, hogy az iráni vezetés informálisan felajánlotta neki… az ország vezetését, ő azonban a rá jellemző végtelen szerénységgel nem élt a felkínált lehetőséggel. Legalábbis egyelőre.



„Irán engem akart a legfőbb vezetőjének, de hiába erősködtek, én elutasítottam, és azt mondtam, hogy köszi, nem.” Egyesek szerint Trump „bűnösen őrült”, mások szerint „teljesen elment az esze”

Annak, aki azt hiszi, hogy ez csak vicc…

Trump az utóbbi időben a korábbi átlagánál is gyakrabban kényezteti a híveit és sokkolja a közvéleményt hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb állításokkal, rohamosan romló elmeállapota nyilvánvaló jeleként.

Az utóbbi napokban az iráni vezetéssel való állítólagos és utóbb minden esetben megcáfolt „tárgyalásaival” kapcsolatos kijelentései alapján nagyon úgy tűnik, hogy immár a tévképzetekkel súlyosbított demencia előrehaladott stádiumában leledzik.

12:03 Trump tűzszünetet akar Iránnal. 12:05 Győzelmet hirdetett. 12:07 Bejelentette, hogy tengerészgyalogosokat küldött. 12:08 Azt mondta, hogy nem kerül sor szárazföldi hadműveletre. 12:11 Azt mondta, hogy nem akar tűzszünetet. 12:16 Ismét győzelmet hirdetett. 12:17 Tűzszünetet kért. 12:23 Azt mondta, hogy a NATO gyávák bandája. 12:29 Azt mondta, hogy Irán tűzszünetért könyörög. 12:31 Azt mondta, hogy minden tökéletesen alakul. 12:36 Azt mondta, hogy az 500 dolláros olajár jó dolog. 12:37 Azt kérte Irántól, hogy nyissa meg a Hormuzi-szorost. 12:39 Azt mondta, hogy a szoros soha nem volt lezárva. 12:41 Azt mondta, hogy az USA nem volt háborúban Iránnal. 12:42 Győzelmet hirdetett Iránban.

Ezekkel a fiktív „tárgyalásokkal” valószínűleg a legszűkebb környezetéhez tartozó zsidó háborús héják, Jared Kushner és Steve Witkoff hülyítik, az alapból hülye és viszkis valláskárosult Pete Hegseth cinkosságával (egy amerikai "evangéliumi kisegyház" lelkes tagja - a szerk.), aki eddig már legalább tízszer hirdetett totális győzelmet.

Úgy tűnik, Trump képtelen belenyugodni abba a ténybe, hogy igen, hagyományosan az USA katonai fölényt ért el (teljesen szétbombázta Irán katonai létesítményeit), de Irán mégis folyamatosan nyer. Miért? Mert egyszerűen teljesen más játékot játszanak. Az iráni haditerv soha nem az volt, hogy repülőgépekkel és tankokkal harcoljanak, hanem hogy felmorzsoló taktikával, alacsony költségű fegyverek alkalmazásával elcsigázzák az ellenséget annyira, hogy a háború egyre fájdalmasabbá és költségesebbé váljon számára, minél tovább tart.

Trump láthatóan nem képes felfogni az összképet. Azt hiszi, hogy a dolgok porrá bombázása győzelmet jelent, pedig nem. Nem az ellenséges hadsereg elpusztításával nyerünk háborúkat, hanem a valódi stratégiai célok elérésével, amire az Egyesült Államok – az utóbbi évtizedek történelmi példái alapján – egyszerűen nem képes. Ez nála egy tényleges kognitív disszonancia.

Két hete azt is javasolta, hogy a hajóskapitányok egyszerűen csak „legyenek férfiak” és hajózzanak át a Hormuzi-szoroson, mert ő már nyert. Abban a hitében él, hogy a háborút megnyerték, amikor megölték az ajatollahot és elsüllyesztették az iráni hadiflottát, és az elméje egyszerűen visszaáll üres állapotra, amikor valaki azt mondja neki, hogy az irániak nem fognak tárgyalni, és változatlanul zárva tartják a szorost. Az „üzlet művészete” velük nem működik, és Trump nem tudja erőszakosan rávenni őket azzal, hogy további bombázással fenyegeti őket, amikor az idő az ő oldalukon áll, és csak ki kell tartaniuk.

Noha az irániak nem állnak nyerésre, sikeresen megakadályozzák az USA stratégiai céljait (a hajózás szabadságát, Irán katonai képességeinek teljes mértékű visszafogását stb.). Az igazság az, hogy taktikai győzelmei ellenére az USA még nem támadta meg Irán gravitációs központját, mert ilyen tulajdonképpen már nem létezik. A néhány héttel ezelőttihez képest nincs olyan „Irán”, amellyel tárgyalni lehetne. Csak több tucatnyi független katonai frakció lövöldöz rakétákat időnként. A problémát már nem lehet diplomáciával megoldani, sem gyorsan, sem olcsón. Szárazföldi katonai bevetést igénylő, afganisztáni típusú kampányra lesz szükség terület elfoglalásával és rendőri intézkedésekkel. A talibánhoz képest az a különbség, hogy Irán tele van Moszad-kémekkel, és ezért az újonnan kinevezett parancsnokok életkilátási csupán néhány hétre korlátozódnak. Miközben tehát katonailag Irán vereséget szenvedett, olyan helyzetet teremtett, hogy mindenki veszít.

Ebben a háborúban az amerikai kormány valójában nem tett nyilatkozatot a célkitűzésekről, az amerikai politikusok homályos megjegyzéseket tettek a rezsimváltás különböző árnyalatairól, Irán teljes megsemmisítéséről és párhuzamot vontak korábbi közel-keleti intervenciókkal, Trump pedig ingadozott, néha naponta többször is, a háború aktuális állapotáról.



„Segítség, nem kapok levegőt”, mint a néhai George Floyd

Eltekintve Trump elmeállapotától, az egyetlen magyarázat, amely mindehhez illik, a pilpul. Valójában ugyanis a rothadás már olyan mélyre hatolt Amerikában, hogy az egész felső vezetést áthatja. Utánozzák a zsidókat, és megpróbálják a valóságot kedvük szerint átalakítani a nyelv jelentésének megváltoztatásával és szisztematikus hazudozással. Csak a pilpulon keresztül jelenthet Irán egzisztenciális fenyegetést a világra nézve, pedig „teljesen legyőzték”. Csak a pilpulon keresztül tárgyalhat Irán kétségbeesetten, miközben a szoros továbbra is zárva van, és a régióban maradt amerikai csapatok szállodákban dekkolnak, mert a bázisaik jórészt „lakhatatlanok” az iráni támadások miatt. (Iran’s Attacks Force U.S. Troops to Work Remotely, nytimes.com, 2026.03.25.)

Észszerűen állítható, hogy maga a piac is a zsidó nonszensz körül forog, innen az állandó hazugságok és manipulációk, amelyek a működését jellemzik. Egyáltalán nem meglepő, hogy egy zsidó (vagy adott esetben egy elzsidósodott sameszgoj) trükközik és skizofrén hülyeséget beszél, de ez az első háború a világ történetében, amely pilpul útján zajlik, és egyszerre lenyűgöző és zavaró nézni, ahogyan kibontakozik.

4) Ebrahim Zolfakari, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője Trumpot gúnyolja: „Hé, Trump. ki vagy rúgva. Ez a mondat ismerős számodra. Köszi a figyelmedet ebben a témában.” (Thank you for your attention to this matter – Trump állandó szófordulata a bejegyzései végén)

Trump Iránról: CSAK AZÉRT KÖNYÖRÖGNEK, HOGY ÁLLJUNK MEG, DE MI NEM ÁLLUNK MEG, MERT... MERT MÉG NEM AKARUNK!

Irán Trumpról: Fogalmunk sincs, hogy miről beszél ez a fantaszta.

Trump tehát azt szűri le az agyában tomboló káoszból, hogy Irán békéért könyörög, miközben továbbra is támadja az amerikai bázisokat, Izraelt és mindent, aminek bármi köze van USraelhez, és nem hajlandó megnyitni a tengerszorost, de mindig békéért könyörög, holott abszolút semmit sem tesz a háború megállításáért, viszont őt akarja az ajatollah helyébe ültetni.

Felvetődik a kérdés, hogy vajon Trump egy szenilis hazudozó vagy csak egy teljesen átlagos jenki.

GI