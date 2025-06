Kultúra :: 2025. június 22. 19:48 ::

Jobboldali szemmel az iszlámról az új DuoGladiiban

Nem ismerjük az iszlámot! Az ismerethiány pedig kiváló táptalajt biztosít a féligazságok és hazugságok terjedéséhez, nem is beszélve a démonizálásról. A DuoGladii civilizációkról szóló tematikus sorozatának legújabb számát éppen ezért, bizonyos félreértések tisztázása és a jobb megismerés elősegítése okán szenteltük a világ egyik legnagyobb vallásának, az egyik legutolsó vitális hagyományának – olvashatjuk a Szent Korona Rádión.

A keresztény és az iszlám vallás viszonya kezdetektől – amikor azt még keresztény szektának gondolták Európában – konfliktusokkal terhelt. Ezek a konfliktusok pedig olyan háborúskodásokban kulmináltak, mint az arab hódítások a Közel-Keleten, Észak-Afrikában, az Ibériai-félsziget területén, majd a reconquista és a keresztes háborúk, de ide sorolható az Oszmán Birodalom terjeszkedése és Európából való szinte teljes kiszorítása is.

A szemben álló felek legmagasabb rendű képviselői – például a templomosok és a nizáriták, elterjedtebb, de helytelen nevükön aszaszinok – azonban már korán felismerték a szellemi törekvésük közös irányát és célját, és két összecsapás között kiváló viszonyt alakítottak ki egymással. Az iszlám világ hatása a kulturális szférában sem becsülhető túl, ugyanis nekik köszönhető az ókori görög tudomány és bölcselet megőrzése és továbbadása. Ma pedig, az Isten-ellenes ideológiák egyre terrorisztikusabb uralma idején – minden tradicionális vallással egyetemben – az iszlám a kereszténység természetes szövetségese lehetne.

Lapszámunkban a politika, a kultúra, a filozófia, illetve a vallás szintjén is foglalkozunk az iszlám világgal, az állandó szerzők mellett pedig olyan szellemi nagyságok tanulmányait is közöljük, mint René Guénon, Frithjof Schuon, William Stoddart, Henry Corbin vagy az izraeliek által a közelmúltban aljas módon meggyilkolt Haszán Naszrallah.

Az iszlám tematikán kívüli írások között folytatódik Julius Evola hegyekkel, hegymászással foglalkozó esszéinek közlése, de ismét levesszük a szenteltvizet az LMBTQP-lobbi szellemellenes, démoni törekvéseiről is. Az ajánlók között olvashatnak majd egy Misima Jukio novelláról, illetve a Wednesday című sorozatról is közlünk egy meglepően frappáns és a mi szempontrendszerünk mellett is teljes mértékben releváns írást.

A folyóirat előfizethető a DuoGladii honlapján . A régebbi számok közül már egyre kevesebb kapható, ezeket itt rendelheti meg. Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A lapszámokat a megjelenést követően postázzuk a megrendelőknek.

A IV. évfolyam 2. szám tartalma:

Kolonits László – Barcsa-Turner Gábor: Ellenség-e az iszlám? Megjegyzések a liberális gólem elleni háború kapcsán

Barcsa-Turner Gábor: Iszlám, judaizmus, kereszténység és nacionalizmus

HVIM: A mozgalomról

Barcsa-Turner Gábor: A Magyar Ellenállás mozgósítása …avagy mit gondolsz rólunk?

Atif Khalil: René Guénon sírjánál Kairó óvárosában (Ford. Umenhoffer István)

Julius Evola: A csúcsok démonának birodalma (Ford.: Cornelius)

Frithjof Schuon: A szúfi paradicsom (Ford.: Németh Bálint)

Jean Sulzberger: Néhány megjegyzés az arab kalligráfiáról (Ford.: Németh Bálint)

D. Fekete Balázs: Az Oszmán Birodalom hatalmi struktúrája

Haszán Naszrallah: Jézus, Mária fia (Ford.: Brunner Balázs)

Galambos Tamás: Bevezetés a jungi empirizmus és a perennialista gondolatiság szintézisébe

Cserép Csaba: A király meztelen. Avagy az lmbtqp-ideológia mint bálványként imádott, tumorként burjánzó, bűnös gondolati zárvány

René Guénon: Iszlám ezotéria (Ford.: Nagy László)

Henry Corbin: A fényember az iráni szúfizmusban (Ford.: Tóth András)

William Stoddart: Egy elfogulatlan iszlámkép sürgető szüksége (Ford.: Fehér István)

Frank Julian Gelli: A Korán és az emberi involúció (Ford.: Tóth András)

Jean-Henri Probst-Biraben: Dzsafr, a szúfik szent matematikája az iszlám ősi mestereinél (Ford.: Nagy László)

HVIM: Mindenki egyenlő, de a kommunisták egyenlőbbek? A rendőrség nem szankcionálja a bolsevik jelképek használatát /Közlemény/

Vármegyés krónika. 2024. március – június (Összeáll.: Molnár Máté)

Szellemi ajánló

Novella – Misima Jukio: Hazafiság (Kónya Dorka)

Könyv – Jens, Walter: Az utolsó vádlott (Éliás Tamás)

Film – Burton, Tim: Wednesday (Zagyva György Gyula – Kónya Dorka)