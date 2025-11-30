Kultúra :: 2025. november 30. 11:53 ::

Egy közeli, mégis távoli világ - Azaz mit adott nekünk India?

India magyar szemmel különleges, misztikus, közeli, mégis távoli világ, csodás templom- és palotaépítészettel, illetve koszvadt bádogépületek rengetegével. Vonzó, egyben taszító is. Napi szinten pedig egy Indiában is kasztokon kívül rekesztett, kitaszított népességgel kapcsolatosan vannak keserű tapasztalataink. Indiát, az ārya bevándorlók által létrehozott kontinensnyi méretű birodalmat azonban nem lehet ennyivel letudnunk. India ősi meghódítóinak magasrendű tradicionális szelleme tanulmányozásra érdemes, és komoly támpontokat nyújt a világunkban való talpon maradáshoz.

A tradicionális civilizációkat górcső alá vevő tematikus sorozatunkban fokozatosan haladunk keleti irányba. Így most, az iszlám civilizációról szóló lapszámunkat követően az indiai szubkontinens ősi kultúrája, az ind-hindú kultúrkör kerül terítékre. Egy átlag magyar embernek Indiáról kapásból a falu- vagy városszéli gettókban, belvárosi sikátorokban tengődő cigányság jut eszébe, de nekik a szubkontinensen nem véletlenül nem volt maradásuk. India számunkra azonban egy ősi világ, a védák, a Mahábhárata, a Rámajána világa, illetve Buddha beszédeié. Egy olyan birodalom, ahol a hatalom a szellemi szempontból is kiemelkedő három kaszt kezében volt.

Az indiai világra koncentrál Laki Zoltán írása, aki az indiai szellemi hagyományról értekezik. Bal Gangadhar Tilak, az indiai függetlenségi törekvések egyik atyja India ősi időszakairól ír tanulmányában. Kolonits László az āryaság eredeti értelmét igyekszik tisztázni. Horváth Róbert tanulmánya Pasuráma történetét meséli el, aki több ízben lépett fel a harcos kaszt, a ksatriják illegitim törekvései ellen. Barcsa-Turner Gábor a cselekvés jógájából kiindulva értelmezi a mozgalmi aktivizmus legitimitását. Savitri Devitől, aki európai származású betért hindú létére a III. birodalom nagy rajongója volt, a Figyelmeztetés a hinduknak című művének bevezető fejezetét közöljük. Mircea Eliadétól két tanulmányt is tartalmaz a lapszám, az egyik unikális módon Kőrösi Csoma Sándorról íródott. Bendeck Sotillos két bölcs – René Guénon és Srí Ramana Maharsi – párhuzamos bemutatására tesz kísérletet. D. Fekete Balázs a makedón Nagy Sándor indiai hódító hadjáratát mutatja be. Illetve a szellemi ajánló rovat nagyobb része is az indiai tematikát követi.

A tematikus blokkon kívül Julius Evolától két írást is megjelentetünk. Az egyik – folytatva a hegymászásról szóló írásainak sorát – a Großglockner megmászásának történetét meséli el, a másik pedig a háborúk metafizikai értelmének kikutatására tesz kísérletet. John Morgan egy vele készített interjúban e két írás szerzőjéről oszt meg számos érdekességet. René Guénon kis cikkében az egység doktrínájának iszlám megnyilvánulását elemzi. Alexander Dugin az újpogány tévelygésről és a sátánizmusról értekezik. Kifejezetten izgalmas a Rodézia tönkretételét elemző írás is.

A kifejezetten a mozgalmi munkáról szóló írások közé eddig meg nem jelent közlemények, körlevelek, program-összefoglalók kerültek be, illetve a 2026-os év HVIM-es programterve.

A folyóirat előfizethető a DuoGladii honlapján >>katt<<. A régebbi számok közül már egyre kevesebb kapható, ezeket >>itt<< rendelheti meg. Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! A lapszámokat a megjelenést követően postázzuk a megrendelőknek.

A IV. évfolyam 3. szám tartalma:



Kolonits László: Az āryaságról

Barcsa-Turner Gábor: A cselekvés értelmezése

Horváth Róbert: Isten megtestesülése, aki öt tavat töltött meg a ksatriják vérével

Laki Zoltán: India bölcsessége

Julius Evola: A Grossglockner megmászása a Pallavicini-úton keresztül (Ford.: Cornelius)

Julius Evola: A háború metafizikája (Ford.: Németh Bálint)

Bal Gangadhar Tilak: Prehisztorikus idők (Ford.: Németh Bálint)

D. Fekete Balázs: Nagy Sándor indiai hadjárata

Eren Yeşilyurt: Interjú Evoláról John Morgannel (Ford.: Boór Tamás)

Mircea Eliade: Kőrösi Csoma (Ford.: Nagy László)

Mircea Eliade: Kígyó, a Nap testvére (Ford.: Nagy László)

Savitri Devi: Figyelmeztetés a hinduknak (Ford.: Tóth András)

Samuel Bendeck Sotillos: René Guénon és Srí Ramana Maharsi (Ford. Umenhoffer István)

René Guénon: Al-tawḥīd (Ford.: Nagy László)

Alexander Dugin: Az újpogányságról és a modern tudomány sátánizmusáról (Ford.: Brunner Balázs)

The American Tribune: Miért fontos Rodézia? (Ford.: Magyar Sándor)

HVIM: ’56 üzenete az elnyomással szembeni harc, ami ma is aktuális /Közlemény/

HVIM: Miért érzékenyítheti a Magyar Ügyvédi Kamara a Háttér Társasággal az ügyvédeket? /Közlemény/

Barcsa-Turner Gábor: Körlevél I.

Barcsa-Turner Gábor: Körlevél II.

Vármegyés Krónika. 2024. június – szeptember (Összeáll.: Molnár Máté)

Vármegyés Kalendárium. A 2026. év programjai (Összeáll.: Kolonits László)

Szellemi ajánló:

Zene – Shankar, Ravi: Concerto for Sitar and Orchestra 1971 (Petró Csaba)

Könyv – Muruganár: A Teljesség óceánja (Laki Zoltán)

Könyv – Aleister Crowley írásai a buddhizmusról (Dömösi Vendel)

Könyv – Saly Noémi: Szerzetesek asztalánál (Éliás Tamás)

Film – Davis, Garth: Lion (Kónya Dorka)