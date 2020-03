Koronavírus :: 2020. március 27. 16:11 ::

"Nagyon szélsőséges hullám várható" Franciaországban

Edouard Philippe francia miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány "nagyon szélsőséges hulláma várható" Franciaországban, s "a helyzet nehéz lesz a következő napokban".

"Tartós krízisre készülünk, egy olyan egészségügyi helyzetben, amely nem fog hamar javulni. Muszáj kitartani" - fogalmazott a kormányfő pénteken a kabinettel tartott videókonferenciáján.

A kormányzat várhatóan hamarosan bejelenti a március 17-én életbe lépett kijárási korlátozások meghosszabbítását, amelyek hivatalosan kedden érnének véget, de a kormányzat mellett működő tudományos tanács azoknak a legalább április végéig tartó meghosszabbítást javasolja.

"Továbbra is mobilizációra van szükség. A járványnak a Franciaországot sújtó hulláma - amely elsőként Elzászra csapott le, és most érkezik a Párizs környéki ile-de-France régióba és Észak-Franciaországba, majd más francia régiókba is - nagyon magas, és a teljes egészségügyet, valamennyi kórházat elképesztő nyomás alatt tartja" - ismerte el a kormányfő.

Edouard Philippe köszönetet mondott mindenkinek, aki a közszolgálatban dolgozik, mindenekelőtt az egészségügyi dolgozóknak és a tanároknak, akik "a jelen körülmények között és gyakran nehéz helyzetekben kiváló munkát végeznek, feltalálják magukat, összefognak, hogy megpróbálják szavatolni az oktatást, amelyre a gyerekeknek most is szükségük van".

Miközben a járvány még nem tetőzött Franciaországban, az elzászi régió után a Párizs környéki Ile-de-France régió kórházai is megteltek súlyos állapotban lévő fertőzöttekkel.

"Mindenhol feszítjük szét a falakat, hogy a lehető legtöbb beteg férjen el az intenzív osztályokon, de amíg nem értük el a járvány görbéjének felső síkját, újabb megoldásokat kell találni" - mondta Bruno Riou, a párizsi kórházak krízisigazgatója. Úgy vélte, hogy olyan egészségügyi evakuációkra van szükség a fővárosból a kevésbé terhelt országrészekbe, mint amilyeneket egész héten végzett a hadsereg és az állami vasúttársaság Elzászból.

Gilles Pialoux, a párizsi Tenon kórház járványügyi osztályának vezetője úgy becsülte, hogy a járvány tetőzése április 5. és 14. között várható, s ekkor 2 ezren lesznek a párizsi intenzív osztályokon. Jelenleg mintegy 1500 súlyos beteget ápolnak a francia fővárosban.

"Nekünk húsz intenzív ágyunk van, amelyek gyorsan beteltek, szétfeszítettük az intenzív osztályok falait, és megszerveztük, hogy 42 ágyunk legyen. Ez a maximum, és a hétvégén be fogunk telni" - mondta a főorvos a France Info hírrádióban.

A csütörtök esti összesítés szerint 24 óra alatt 365-tel 1696-ra emelkedett a koronavírus-fertőzés kórházban elhunyt áldozatainak a száma, és egy 16 éves lány is van közöttük. A tájékoztatás szerint a nagyon szomorú hír a lány haláláról azért fontos, mert a fiataloknál a betegség súlyos formája nagyon ritka. Julie A. a párizsi Necker gyerekkórházban hunyt el, s ő a koronavírus-járvány eddigi egyetlen kiskorú áldozata Franciaországban. "Soha nem lesz rá válasz, ez elviselhetetlen" - mondta Sabine, a lány anyja az AFP francia hírügynökségnek.

Julie-nak semmilyen egészségügyi problémája nem volt, táncolt és élsportoló volt. Az anyja szerint eleinte csak enyhébben köhögött, majd szombaton került légzési zavarokkal kórházba a Párizs közeli Longjumeau-ban, ahonnan kedden szállították át a párizsi Necker gyerekkórházba, s itt két koronavírus-tesztje is negatívnak bizonyult. A lány állapota rohamosan romlott, intenzív osztályra került, és időközben az első kórházban végzett teszt eredménye kimutatta, hogy Covid-19 fertőzésben szenved, majd szerdára virradó éjjel elhunyt.

Emmanuel Macron államfő pénteken a szociális partnerekkel folytatott videókonferenciát a jelenleg is dolgozók egészségügyi védelmének és a gazdasági termelés folytatásának összehangolásáról, miután a francia szakszervezetek aggodalmuknak adtak hangot a munkaidő rugalmasságát és egyes ágazatokban a 24 órás munkavégzést is lehetővé tevő munkajoggal kapcsolatos rendeletek miatt, amelyeket a hét elején hirdetett ki a kormány.

Miközben Franciaországban tíz napja szigorú kijárási korlátozások vannak érvényben a járvány megfékezése és az egészségügyi ellátórendszer leterheltségének enyhítése érdekében, az Ifop közvélemény-kutatóintézet március 24-25-én végzett reprezentatív felmérése szerint a franciák 85 százaléka aggódik saját és családja egészsége miatt. Januárban még csak 44 százalékos volt ez az arány.

A belügyminisztérium tájékoztatása szerint az elmúlt tíz napban az utcákon járőröző 100 ezer rendőr és csendőr 3,7 millió embert igazoltatott és 225 ezer esetben szabott ki bírságot nem igazolt kijárás, illetve szabályszegés miatt.

A francia kórházakban a csütörtöki összesítés szerint ápolt 13 904 beteg 2365-tel több mint szerdán, közülük 3375-en vannak intenzív osztályokon, ami 548-cal több mint 24 órával ezelőtt. A regisztrált betegek száma 29 155, de az általános orvosok szervezete azt állítja, hogy csak a múlt hét folyamán ők 42 ezer embert diagnosztizáltak a Covid-19 fertőzéssel. Ennek oka, hogy eddig csak a kórházakban diagnosztizált betegek kerültek be az összesítésekbe, az otthonaikban lábadozók nem.

(MTI)