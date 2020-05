Koronavírus, Videók :: 2020. május 6. 17:50 ::

A román egészségügyi államtitkár felvetette, hogy talán nem kellene a végstádiumban lévő betegeket is a koronavírus áldozataiként feltüntetni

Március 22-én jelent meg az első koronavírus-járványnak tulajdonított haláleset híre Romániában. Az áldozat egy 67 éves, a rák végső stádiumában lévő férfi volt. Már akkor felmerült, hogy az elhunyt akkor is meghalt volna, ha nem kapja el a koronavírus-fertőzést, ezért nem kellene a koronavírus áldozatának nevezni. A nyilvántartott áldozatok száma azóta 841-re nőtt (május 5. délutáni adat) – többnyire olyan személyekről van szó, akiknek az állapotát több betegség is súlyosbította –, ez idő alatt mégsem sikerült tisztázni ezt a fontos kérdést, írja a Főtér.ro.

Horaţiu Moldovan (ő látható a fenti fotón) egészségügyi államtitkár nemrég az egyik hírcsatornán arról beszélt, hogy a Covid-19 áldozatainak mérlege nem tükrözi pontosan a valóságot, ezért bármennyire nehéz is, a közegészségügyi igazgatóságoknak újra kellene számolniuk az egyes megyék halálos eseteit.

A szaktárca államtitkára szerint

az esetek 80 százalékában olyan elhunytakról van szó, akik más betegségekbe haltak bele. Akit rákosként, vesebetegként vagy szívelégtelenségben, májcirrózisban szenvedő súlyos betegként kezelnek, fokozatosan gyengül az immunrendszere, amit súlyosbít az előrehaladott életkor. Ha megjelenik egy járvány, ők könnyen elkapják a betegséget, ettől függetlenül az alapbetegség a halál valódi oka. Az ilyen esetek gyakorisága nagyon fontos, és, bár jelenleg nincsenek pontos statisztikáink, így is elmondható, hogy nagyon sok olyan áldozatról beszélünk, akik nem a Covid-19-be haltak bele.

Felmerült tehát annak a lehetősége, hogy Romániában is különválasszák a halálos betegségben is szenvedő elhunytakat, akiket a koronavírus-járvány áldozataiként tartanak számon, azoktól, akiket tényleg a Covid-19 vitt el.

Németországban egyébként a két számot külön kezelik, ezért olyan alacsonyak az elhalálozási statisztikáik – példálózik az államtitkár.

Kijelentéseire egyes szakértők vehemensen reagáltak, mint például Gelu Duminică szociológus, aki szerint "a román társadalom nem mutat empátiát az öregekkel és a betegekkel szemben", miközben formálisan az egyenlőség elvét hirdeti. Az államtitkár által mondott különbségtétel a szociológus szerint egyet jelent azzal az elvvel, amit az ókori spártaiak követtek, amikor "az öregeket és a betegeket egy szakadékba dobták". Mircea Kivu szociológus higgadtabban reagált a kérdésfelvetésre, szerinte Románia jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásait követi a Covid-19 halálos áldozatainak regisztrálásakor.

Feketén-fehéren az szerepel az ajánlásban, hogy azokat is a koronavírus-fertőzés áldozataként kell feltüntetni, akik valamilyen betegség végső stádiumában voltak. Kivu szerint morális értelemben is ez a helyes, hiszen a végső stádiumban lévő beteg is tovább élt volna, ha nem jön a koronavírus-járvány.

Az államtitkárt kedden újra megkérdezték, hogy valóban szükségesnek tartja-e az áldozatokról vezetett nyilvántartás felülvizsgálatát. Azt mondta, hogy erre nem feltétlenül van szükség, ő nem vonta kétségbe az áldozatok nyilvántartásának módját,

csak arra akart rávilágítani korábbi nyilatkozatával, hogy vannak áldozatok, akik nem feltétlenül a koronavírusba haltak bele.

A WHO időközben arra biztatja az országokat, hogy visszamenőleg végezzenek el koronavírus-tesztet a tavaly év végi tüdőgyulladásos esetek biológiai mintáin, hogy pontosabb képet kaphassunk a járvány terjedéséről. Ez nyilván befolyásolná a fertőzöttek számát világszinten és Romániában is. Csakhogy az országban nem valószínű, hogy sok tüdőgyulladásban szenvedő pácienstől vettek mintát, vagy megőrizték ezeket laboratóriumi körülmények között, így ennek a kérésnek Románia aligha tud eleget tenni.

Frissítés: egyetlen beteg sem kizárólag a vírustól hunyt el, súlyos alapbetegségeik voltak

Ezt mondja a Hamburgi Egyetemi Klinika vezető igazságügyi szakértője, aki a Hamburgban elhunyt "koronások" boncolását végzi kollégáival. Rámutatott: súlyosan eltúlzott a vírustól való félelem.