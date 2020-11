Koronavírus :: 2020. november 12. 13:24 ::

Online országgyűlési és önkormányzati döntéshozatalt szorgalmaz a Mi Hazánk

Online országgyűlési és önkormányzati ülésezést és döntéshozatalt szorgalmaz a Mi Hazánk Mozgalom, miután a veszélyhelyzetben még a három fős önkormányzati üléseket is központilag megtiltották, miközben a parlament kétszáz fővel is gyűlést tarthat.



Szijjártó Péter miatt Kambodzsában hatszáz politikus és közreműködő került karanténba, illetve tesztelés alá, itthon viszont nem lehet tudni, hogy ki az, aki akár betegsége tudatában is bemegy egy kétharmados szavazásra. A Mi Hazánk Mozgalom már márciusban kezdeményezte az online ülésezés és szavazás bevezetését, ahogy pl. Lengyelországban és Romániában is képesek voltak erre.

A magyar kormányzati mulasztásra való rávilágításunk mellett a képviselői felelősségre is rá kell mutassak: a digitális oktatához és ügyintézéshez hasonlóan a politikusoktól is elvárható, hogy legalább egy fél év elteltével képesek legyenek 21. századi módon használni a képviselői laptopjukat, vagy ha nem hajlandóak, akkor el kell venni tőlük, s odaadni azoknak a gyerekeknek, illetve szüleiknek, akik két napot kaptak a semennyire nem előkészített, s anyagilag sem támogatott távoktatásra való felkészülésre.

Az online önkormányzati döntéshozatalra azért is van szükség, mert a veszélyhelyzetben átruházott joggal több polgármester is visszaélt, s politikai leszámolásra használta fel a képviselő-testületek felfüggesztését. Komló, Szekszárd és Nagykanizsa fideszes polgármestere a baloldali többségű képviselőtestületét játszotta ki, de a DK fővárosának számító Újbudán Gyurcsány kiskirálykodó polgármestere is önkormányzati döntés nélkül határozott a parkolási maffia területének bővítéséről, új parkolási cég létrehozásáról, ahogy médiacéget is alapított, a vezetőket pedig pályáztatás nélkül, minket önkormányzati képviselőket sem kérdezve meg nevezte ki a DK polgármestere. A veszélyhelyzeti joggal való visszaélés helyett teremtsük hát meg az online önkormányzatiságot és az online Országgyűlést, ezt szorgalmazza a Mi Hazánk, írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, újbudai önkormányzati képviselő.