Koronavírus :: 2020. november 21. 08:49 ::

Újabb Trump lett koronavírusos

Donald Trump amerikai elnök legidősebb fia, ifjabb Donald Trump is megfertőződött a koronavírussal - jelentette a Bloomberg News pénteken este.

A sajtóinformáció megjelenése után a szóvivője is megerősítette több amerikai televíziónak, hogy a 42 éves ifjabb Donald Trump vírustesztje pozitív lett. Mint mondta: az apja vállalatbirodalmát irányító ifjabb Trump tünetmentes, karanténban van és követi az orvosok előírásait.

Korábban maga Trump elnök, a first lady, Melania Trump és közös gyermekük, Barron is koronavírusos volt. Megfertőződött, de azóta szintén rendbe jött a Fehér Ház több munkatársa és több kormánytag is.

Az Egyesült Államok több tagállamában folyamatosan romlik a járványhelyzet. Kaliforniában Gavin Newsom kormányzó csütörtöktől kijárási tilalmat rendelt el, csakis dolgozni, patikába és élelmiszerboltba szabad elmenni, szombattól kezdődően pedig este tíztől reggel ötig valamennyi, nem létfontosságú üzletnek zárva kell tartania.

Az amerikai sajtó egy részében erőteljes kritikák érik Newsom kormányzót, mert miközben szigorításokat és tiltásokat léptetett életbe, ő maga egy számára rendezett elegáns születésnapi partin vett részt, ahol ráadásul senki nem viselt szájmaszkot. A kormányzó nyilvánosan bocsánatot is kért ezért.

Wisconsinban Tony Evers kormányzó pénteken 60 napra meghosszabbította a kötelező maszkviselést a tagállam egész területére vonatkozóan. Közleményében tudatta: a wisconsini kórházak telve vannak, nincs elég szakképzett ápoló, és a tagállam valamennyi intenzív részlegének egyharmadában már Covid-19-ben megbetegedett pácienseket kezelnek. Evers hozzáfűzte: a múlt hét óta naponta több mint 6200 új fertőzöttet diagnosztizálnak.

Szigorításokat vezettek be Hawaii szigetein is, ahová szombattól csakis negatív vírusteszt birtokában lehet beutazni.

Deborah Birx, a Fehér Ház járványügyi tanácsadó csoportjának egyik tagja pénteken egy televíziós interjúban azt mondta: a járvány gyorsabban és szélesebb körben terjed, mint azt a szakemberek előre jelezték. Az orvosnő arra kérte az amerikaiakat, hogy kerüljék a nagy létszámú, akár családi összejöveteleket és az utazásokat is. A jövő hét csütörtökén lesz ugyanis a hálaadás napja, amikor az amerikai családok hagyományosan összegyűlnek, és együtt ünnepelnek.

(MTI)