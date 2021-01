Koronavírus :: 2021. január 11. 07:31 ::

Marad a szlovén zárlat, de új ütemtervet fogadtak el a korlátozások enyhítésére

Szlovénia január 18-ig meghosszabbította az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az országban, de a kormány új ütemtervet is elfogadott a korlátozások enyhítésére - közölte a RTV szlovén közszolgálati televízió.

Az új terv alapján amennyiben heti bontásban 1350 fő alá csökken az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, kinyithatnak az óvodák és megkezdődhet a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában, valamint a laboratóriumi gyakorlatok az egyetemisták számára. Kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, az autószerelők és más hasonló szolgáltók, továbbá néhány üzlet. Engedélyezik a nyílt téri, érintkezés nélküli sportolást, beleértve a síelést is.

Abban az esetben, ha mindkét fenti adat az ezres küszöb alá esik, az általános iskolák többi osztályában és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődhet a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet tartani az egyetemeken. További szolgáltatások és üzletek nyithatnak meg, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig lesz megengedett. Feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat is.

Hogyha ez a szám a napi új fertőzöttek esetében 600, a kórházban kezelt betegek esetében 500 alá mérséklődik, a középiskolák és az egyetemek is tantermi oktatásra állnak át. Megnyitják a diákotthonokat mindenki számára. Minden üzlet és szolgáltató kinyithat, emellett feloldják az éjszakai kijárási tilalmat.

Háromszáz-háromszáz fő alatt a higiéniai előírások betartása mellett megszűnik az összes korlátozás az országban, nem nyithatnak ki azonban az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók.

A mennyiségi sávokat országos szinten határozták meg, de a lakosság arányához viszonyítva régiónként is érvényesek lesznek.

A kabinet által közzétett adatok szerint szombaton 752-vel 137 ezer 342-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 25 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2998-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1192-en vannak kórházban, 202-en intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 646 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 219 ezer 993-at. Szombaton 26 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 4368-ra emelkedett. Kórházban 2131 beteget ápolnak, közülük 193-an vannak lélegeztetőgépen.

Az egymillió lakosra jutó halálozások száma a járvány kezdete óta 1032, Horvátország így az Európai Unió (EU) 27 tagállama közül a 20. helyen áll. A fertőzöttek száma százezer főre vetítve az elmúlt 14 napban 351 volt. Ezzel Horvátország az ismert fertőzéses esetek számának növekedését tekintve a középmezőnyben foglal helyet az EU-ban.

(MTI)