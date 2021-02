Koronavírus, Külföld :: 2021. február 1. 14:54 ::

Nálunk vegzálnak, Bécsben a tüntetők oldalára állnak a rendőrök

Miközben idehaza a hatósági szigor a hétvégén megakadályozta a lázadó vendéglátósok tiltakozását, Bécsben a rendőrök eleinte nem csupán biztosították a bezártságot megelégelők felvonulását, hanem rohamsisakjukat levéve szimbolikusan a tüntetők oldalára álltak.



Fotó: photonews.at/Georges Schneider / imago images/photonews.at

Egyértelmű volt, hogy teret kell adni a tüntetőknek, hiszen babakocsis gyermekes anyák voltak a résztvevők között – mondta Gerhard Pürstl rendőrfőkapitány.

A járvány miatt természetesen Ausztriában sem szabad gyülekezni, de ez nem akadályozta meg azt a tízezernyi embert, aki a tiltás dacára Bécs utcáira vonult. Ehhez képest nem is tűnik olyan soknak az a 10 letartóztatás és 850 feljelentés, amiről a nap mérlegeként beszámolt az osztrák belügyminiszter. Mert természetesen a nagyszámú józan tiltakozó soraiba szélsőséges elemek is belevegyültek. Innentől kezdve pedig a rendőrök számára nem volt sétagalopp a randalírozók kordában tartása.

"Az események alakították saját dinamikájukat, többen megpróbálták elfoglalni a parlamentet" – számolt be a nap sötétebb oldaláról Karl Nehammer, aki elődjét, Herbert Kicklt és pártját, az FPÖ-t hibáztatta azért, hogy híveiket erőszakos akciókra hergelték. Az APA információi szerint az egyik letartóztatott a "vírustagadóként elhíresült" Martin Rutter, aki több társával rátámadt a rendőrökre. A Twitteren újságírók elleni támadásokat bemutató videók is keringtek, és egyesek azt is tudni vélik, hogy Felső-Ausztriából busszal szállították a provokátorokat az osztrák fővárosba, akik minden erejükkel azon ügyködtek, hogy minél jobban eszkalálódjon a békésnek indult megmozdulás. Összesen négy egyenruhás sebesült meg az összecsapásokban, és a kedélyek csak az esti órákra nyugodtak le Bécsben.

(Index nyomán)