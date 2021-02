Koronavírus :: 2021. február 7. 13:57 ::

India Bangladesnek és Afganisztánnak is adott ajándékvakcinát

Bangladesben elkezdődött vasárnap a tömeges oltás az új koronavírus ellen, és közben a hatóságok folytatják a regisztrációra szóló felhívást. Afganisztán félmillió adag oltóanyagot kapott Indiától ajándékba.

Bangladesben egyelőre az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinával oltanak, és először legfelsőbb bírósági bíráknak, minisztereknek és más politikusoknak adták be az oltóanyagot. Több mint 2400 orvoscsoport ezer helyszínen végzi a beadást - közölte Záhid Malek egészségügyi miniszter a kampány dakkai megnyitóján. "A vakcina biztonságos, alig van mellékhatása, akik már megkapták, jól vannak" - jelentette ki.

Eddig 350 ezren jelentkeztek oltásra. A hatóságok körülbelül 3,5 millió ember beoltását tűzték ki célul februárra, majd az év közepére 15 millióét a 160 millió lakosú országban. Banglades novemberben megállapodott az indiai Serum intézettel 30 millió adag beszerzéséről, ebből már ötmillió megérkezett. Az indiai kormány kétmillió adagot ajándékba adott a szomszédos országnak.

Bangladesben eddig 537 ezer koronavírusos megfertőződést regisztráltak, és 8190-en haltak meg a betegségben tavaly március óta.

India most Afganisztánnak is adott félmillió adag vakcinát ingyen. A kabuli egészségügyi minisztérium közölte vasárnap, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megerősítette az indiai oltóanyag biztonságosságát, és hogy az országos oltás a jövő héten kezdődik. Egyelőre 250 ezer embert akarnak beoltani, főleg az egészségügyi dolgozókat.

Afganisztánban a megfertőződöttek száma több mint 55 ezer, és több mint 2400-an haltak meg. A gyógyultak száma 48 ezer.

(MTI)