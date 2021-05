Koronavírus :: 2021. május 11. 08:42 ::

Május 19-én kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai Franciaországban

Franciaországban a vendéglátóhelyek az előzetes terveknek megfelelően május 19-én már fogadhatnak asztalonként maximum hat vendéget a teraszaikon, a belső terekben pedig június 9-étől, de csak a kapacitásuk feléig - erősítette meg hétfő este a miniszterelnöki hivatal.

"Most kezdünk tartósan kijönni az egészségügyi válságból" - idézte hétfő este Jean Castex miniszterelnököt a Le Parisien című napilap.

Olivier Véran egészségügyi miniszter is megerősítette korábban, hogy a koronavírus-járvány mutatóinak javulása lehetővé teszi tíz nap múlva a korlátozások április végén bejelentett fokozatos feloldásának megkezdését.

A vendéglátóiparban dolgozók azt remélték, hogy az ország azon területein, ahol már jelentősebb mértékben visszahúzódott a járvány, az éttermek, a bárok és a kávéházak teljes kapacitással üzemelhetnek a nyitás után, miután csak 40 százalékuk rendelkezik terasszal. Azért is lobbiztak a vendéglátósok ennek érdekében, mert arra nem számítanak, hogy külföldi turisták nagy számban érkeznének az országba idén nyáron.

A nem kizárólag alapvető ellátást biztosító üzletek, beleértve a bevásárlóközpontokat is, megnyithatnak május 19-én négyzetméter-alapú szabályok mentén: nyolc négyzetméterenként egy vásárlóval. Ez a szabályozás egyébként már érvényben van a jelenleg is nyitva tartó boltokban - jelezte a kormányfő. Június 9-től a korlátozás csökken, és négy négyzetméterenként lehet egy vásárló, majd június 30-tól ez utóbbi szabály is megszűnik.

A színházak, mozik és múzeumok is kinyithatnak május 19-én, de csak korlátozott számban fogadhatnak érdeklődőket.

A kormány mellett működő tudományos tanács adatvédelmi okokra és a diszkrimináció elkerülése érdekében a mindennapi életben (munkahely, üzletek, oktatási intézmények, éttermek, mozik, színházak, múzeumok) a korlátozások feloldása után sem javasolja a védettséget igazoló dokumentumok használatát, hanem inkább a vendégek számának korlátozását, valamint a szájmaszk-viselés és minden más egészségbiztonsági intézkedés megtartását tartja szükségesnek mindenki számára.

A franciák 27 százaléka, a felnőtt lakosság harmada, több mint 18 millió nagykorú kapta meg eddig az első vakcinadózist, és 8 millióan, a teljes lakosság 12, a felnőtteknek pedig 14,5 százaléka mindkét adagot.

A kórházi ápolásra jutó fertőzöttek száma valamivel több mint 25 ezer volt hétfőn, ami 6 ezerrel kevesebb, mint a két héttel ezelőtti tetőzéskor. Közülük 4870-en vannak intenzív osztályon, a súlyos betegek száma naponta mintegy százzal csökkent az elmúlt héten. A halálozás is csökkenő tendenciát mutat, de a járvány kezdete óta több mint 106 ezren vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus szövődményeiben, az elmúlt 24 órában 293-an.

(MTI)