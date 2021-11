Koronavírus :: 2021. november 22. 14:50 ::

A semmibe vett természetes védettség - Végtelen történet (IV. rész)

"Az oltás működik... Mindenki vegye fel az oltást... Mindenki vegye fel a második oltást... Csak úgy szerezhetünk védettséget, ha mind a három oltást felvesszük... Lehet, hogy kell egy negyedik oltás..." Vagy éppen: " Magyarországon nem lesz újabb vírushullám". Esetleg még: "a maszk nem jelent védettséget.". Majd kicsit később: "a maszk kötelező."

Ez csak pár darab példa volt az elmúlt lassan két év káoszából. Amíg tavaly az egymásnak ellentmondó nyilatkozatok legalább tágabb időkereten belül követték egymást, így az ember elhihette, hogy pusztán új felfedezésekről van szó, mára már ezek az egymással gyökeresen ellentétes állítások lényegében párhuzamosan futnak az éterben. A kezdetben még némi reputációval rendelkező frontvonalbeli "egészségügyi szakértők" így lettek Magyarország leggyűlöltebb céltáblái. S, valljuk be, teljes joggal. Mert az emberben akarva-akaratlanul felmerül a kérdés: mégis kinek kellene hinni, ha a "szakértők" is ilyen megbízhatatlanok? Miért kellene elhinnünk nekik, hogy az oltás segít, vagy a lezárások jogosak? Miért kellene hinnünk a mainstream médiának bármiben is? Eddig is mindig hazudtak, miért változnának? A két fősodratú politikai pólus egymást félrelökve kapacitál a hatszázadik oltás felvételére, vagy arra, hogy lassan kakálás közben is hordjuk azt az átkozott maszkot. Túl sok gyanús körülmény ez, hogy az ember higgyen a mainstream-nek és ehhez nem kell mikrochipekről, az oltásban nyilvánvalóan nem jelenlévő anyagokról, vagy arról álmodozni, hogy a Modernától wifi-jeleket fogunk majd a saját testünkkel. (Nem mellesleg pont ezekért a kontraproduktív szólamokért kell a közönséges őrültektől is legalább annyira elhatárolni magunkat, mint a minden ízében globalista vagy éppen áljobboldali fősodrattól.)



Nekem a szó szoros értelmében már elegem van ebből az egészből. Abból, hogy bárhova megyek, bárhova nézek, minden erről szól. Pontosan, ahogy a világot vezető "kiválasztott nép" akarta. Oltottak és oltatlanok "ölik" egymást nettó baromságokért, pedig a dolog nyitja csak annyi lenne, hogy mindenkinek szabad akaratára bízzuk, kíván-e oltakozni. De sokaknak még ez is magas pro és kontra egyaránt, amely sokat elárul a (magyar) társadalom mentális állapotáról.

Persze tisztában vagyok azzal is, hogy a téma megkerülhetetlen, nem lehet "elmenekülni" előle, mert mindenre kihatással van. Civilizációnk legalapvetőbb mikroszintjére is beette magát (épp ez volt a globalisták célja), így aki nem foglalkozik a dolog hátterével, legalább akkora hibát követ el mint aki kizárólag ezzel kel, ezzel fekszik. "Arany középút", ahogy mondani szokás, bármennyire is furán hangzik ez egy ún. szélsőjobboldalitól, jelentsen utóbbi kifejezés bármit is 2021-ben.

Egyébként a "nagy igyekezet tüzében" a fősodrat mintha nem venne tudomást egy talán kevésbé népes, de nagyon is jelenlévő csoportról. Nevezetesen azokról, akik már átestek a betegségen, köszönik szépen túlélték, és eszük ágában sincs beoltatni magukat, mert nekik aztán tényleg értelmetlen lenne.



Az áljobboldali Orbán-rendszer ellenállás nélkül szolgálja ki a "kiválasztottak" minden akaratát. "Két hét...", mint a pintéri "rendteremtés"

Jelen sorok írója február-márciusban nagyon megszenvedte a koronavírust, így első kézből röhögi ki azokat, akik "egyszerű influenzának" nevezik, ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy a szervezete több antitestet termel (maradjon is így), mint sok oltotté. S a beszélgetései alapján egyáltalán nincs ezzel egyedül, így elsősorban nekik szenteli a következő gondolatokat. Ezt a csoportot milyen jogalapon győzködi bárki is, hogy vegyen fel egy, kettő, három, aztán még hatmillió oltást a "biztonsága" érdekében? Egyértelmű a végcél: minden élő, lélegző ember (és lassan állat) kapjon oltást, lehetőleg minél többet, hogy pörögjenek azok a dollárok, de a "szakértők" és a mainstream politikusok nemtörődömsége, sőt, nettó cinkossága talán semmiben nem mutatkozik meg jobban mint ebben a kérdésben. Miért segítene rajtunk, a fertőzésen már igazoltan átesetteken egy kétes eredetű, hatékonyságú oltás, mikor védettségünket orvosi leletekkel, vérmintákkal tudjuk igazolni, ráadásul több antitesttel a szervezetünkben, mint sok oltotté? S, mi alapján rekesztenek ki bárhonnan is, vagy kezelnek tudatlan idiótának, mikor ezt az illetékesek szemére vetem?

Az írást az elmúlt hetek beszélgetései, utcafórumokon ért tapasztalatai ihlették.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info