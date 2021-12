Koronavírus :: 2021. december 9. 09:06 ::

Karikó szerint is lehet, hogy az omikron vet véget a járványnak

„Ha valóban úgy van, hogy kiszorítja az omikron a deltát, mert ragályosabb, de nem okoz súlyos betegséget, akkor nem kell aggódnunk, én nagyon optimista vagyok” – jelentette ki a Kossuth Rádióban Karikó Katalin, a Pfizer–BioNTech mRNS-vakcinájának kifejlesztője, aki szerint még korai lenne megállapítani, hogy a jelenleg forgalomban lévő oltóanyagok mennyire hatékonyak az új mutáció ellen.



Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A Dél-Afrikából érkező jelentések azt mutatják, hogy exponenciálisan nőtt a fertőzöttek száma, a betegek állapota viszont nem lett súlyosabb, mint a delta variáns esetén. A kórházba kerülők többsége nem volt beoltva, akik bekerültek az intenzív osztályra, azoknak pedig más légúti betegségük is volt, de egyelőre kevés az adat. Ha jobban terjedne, de kevésbé lenne súlyos a betegség, az jó lenne, mert elérhetnénk a nyájimmunitást – jelentette ki a Széchenyi-díjjal kitüntetett tudós.

Nem Karikó Katalin az egyetlen, aki ezen a véleményen van, a napokban Angelique Coetzee, a dél-afrikai orvosszövetség elnöke is azt közölte, hogy az omikron még egy esetben sem okozott súlyos megbetegedést, ami biztató. Mindezt később az Egészségügyi Világszervezet, a WHO is megerősítette.

Ha egy vírusnak a fertőzőképessége nő, de megbetegítő képessége csökken, az az emberiség számára előnyös, hiszen olyan mutáció jön létre, amely nagyon rövid idő alatt gyorsan szétterjedhet a lakosság körében, és vakcina nélkül immunizálja a lakosságot – erről már Rusvai Miklós beszélt az RTL Híradónak.

(Index)