Koronavírus :: 2022. július 7. 14:51 ::

Cipruson újra kötelezővé teszik a beltéri maszkviselést

Alig több mint egy hónap után péntektől újra kötelezővé válik a beltéri maszkviselés Cipruson a koronavírus-járvány terjedése miatt - számolt be az egészségügyi minisztérium bejelentéséről a RIK ciprusi állami rádiószolgáltató csütörtökön.

A szabály alól egyedül a 12 évnél fiatalabb gyermekek képeznek kivételt. Akit péntektől a maszkviselés mellőzésén kapnak beltéren, arra 300 eurós (123 ezer forint) büntetést szabhatnak ki.

Cipruson június elsejétől szüntették meg a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályokat. Az elmúlt egy hétben azonban rohamosan megnőtt az újonnan fertőzöttek száma, emellett számos fertőzöttről kiderült, hogy mivel csak gyenge tüneteket produkált, nem tartotta be a karantént, és maszk nélkül jelent meg zárt térben is - számolt be róla a RIK.

(MTI)