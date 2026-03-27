NNGYK: stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben

Az elmúlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján pénteken.

A tájékoztató szerint az év 12. hetében 19 helyszínen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Békéscsabán, Salgótarjánban és Szegeden, míg emelkedést egyik település mintájában sem találtak.

Az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi mintájában és a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Tatabányán, Szekszárdon, Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának érdemi emelkedése nem várható.

Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent. A 12. naptári héten csak Székesfehérvár mintájában volt kimutatási határ felett a mennyisége.

A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok további csökkenése várható a következő időszakban - írták.

(MTI)