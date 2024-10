LMBTQP+, Publicisztika :: 2024. október 20. 12:37 ::

Ki sérti a magyar szuverenitást?

A globalista sajtó rendszeresen cikkezik arról, hogy Magyarországon egyre terjed az "orosz propaganda", hogy az orosz titkosszolgálat erőteljesen jelen van, s, hogy az oroszok sértik a magyar szuverenitást. Azt minden elkendőzés nélkül nyilván kijelenthetjük, hogy biztos, hogy vannak orosz befolyásolási kísérletek, hogy az FSZB jelen van, de amikor ezt írjuk, akkor tegyük hozzá: csakúgy, mint az összes többi.

De nem ez az igazi kérdés. Hanem az, mégis mely csoport az, amely által mégis sérül a magyar szuverenitás? Mert jelenleg nem látni, hogy ez az orosz lenne. Sokkal inkább az, akik finanszírozói annak a globalista sajtónak, amely természetesen az amerikai befolyásról egy szót sem ír. Persze, hogy nem, hiszen ők maguk az amerikai befolyásolási módszer egyik arca.

Egyébként mielőtt bárki félre akarná magyarázni szavaimat, a magyar függetlenséget minden irányból védeni kell, e tekintetben nem lehet méricskélni. Viszont a valóságot is látni kell, jelen pillanatban nem az orosz nagykövet az, aki valóságos helytartóként viselkedik, hanem éppen az amerikai, David Pressman.



David Pressman a budapesti vonagláson, gyerekek társaságában (fotó: Fuszek Gábor/Blikk)

Jó példája ennek a tegnapi, pécsi deviáns vonaglás, ahol ott volt személyesen Pressman is.

„Megtiszteltetés újra visszatérni Pécsre, és csatlakozni ahhoz a sok magyarhoz, akik elkötelezettek minden magyar ember szabadságának előmozdítása mellett” - nyilatkoztatta ki. Hozzáfűzte, Budapesten kívül is "síkra kell szállni az LMBTQI+ jogokért".

„Az Egyesült Államok mindig ki fog állni azok mellett, akik az alapjogok és az emberi méltóság előmozdításán dolgoznak. Míg ezek a bátor magyarok azért küzdenek, hogy biztosítsák jövőjüket és előmozdítsák jogaikat szeretett hazájukban, az Egyesült Államok büszkén vonul fel mellettük” - fűzte még hozzá.

A magyar kormánnyal, a Fidesszel kapcsolatban igen komoly kritikáim vannak a tekintetben, hogy inkább csak szavakban lép fel a deviáns ideológiákkal szemben, ennek ékes bizonyítéka ez a pécsi vonulás is. A kommunikációs panelek pufogtatása ellenére egyre terjed ez a fajta beteges propaganda Magyarországon. Már nem csak Budapesten, hanem vidéken is. De nyilván Pressmannak ez nem elég. Ő nyíltan meghatároz, irányt mutat, Magyarországon hogyan kellene viselkedni a magyar embereknek. Mi ez, ha nem beleszólás a magyar belügyekbe?

Főként annak tükrében, hogy tudjuk, az Amerikai Egyesült Államok a világ vezető hatalma (még), milyen óriási erőfölénnyel bír Magyarországgal szemben, így ez fenyegetésként is felfogható, és az is. Ezen túlmenően pedig egy nyílt ideológiai expanzió is. Hadat üzen minden normalitásnak, minden olyan gondolatnak, amely legalább még nyomokban tartalmaz tradicionális értékrendet. Ez az úgynevezett "demokráciaexport", amelyet az USA művel már nagyon régóta, erről szólt a teljes 20. század és eddig a 21. is.

Annak a "civilizációnak" a terjesztése, amely az amerikai típusú globalizmust testesíti meg, amely brutálisan materialista alapokon áll, amely tagad minden olyan értéket, amely az embert valóban emberré teszi, amely elválasztja az állattól, amely az embert lélekkel bíró, Isten egyszeri és megismételhetetlen teremtményének tekinti. Ennek az ideológiai expanziónak az a célja, hogy mindezt sárba rántsa.

S azt csak halkan teszem hozzá, Pressman csak a felszín, nyilván az amerikai titkosszolgálat, a CIA sem tétlen...

Lantos János – Kuruc.info