LMBTQP+ :: 2024. november 19. 17:37 ::

Nyílt levél Varnus Xavérnak: a bűn nem pusztán büntetőjogi kérdés

Beindultál hát, Varnus Xavér. Na, ezúttal nem úgy, ahogyan fiatalkorú fiúk látványakor szoktál. Most éppen az ezredfordulót idéző retorikával szélsőjobboldalizol le mindenkit, aki szembemegy a szexualitásról alkotott, a normálistól merőben eltérő nézeteiddel, újabb vészkorszakot vizionálva magad körül. Nem fog bejönni. Engem például ugyanis pont nem érdekel, ha szélsőjobboldalinak titulálsz, szóval lapozhatunk is.

„Borzalmas, hogy a szélsőjobb gátlástalan nyomulása és lelki terrorja a legrosszabb vészkorszakot idézheti 2024-ben Magyarországon” – írod Te, a szélsőliberális művész. Kár, hogy nem a téged ért vádakkal kapcsolatban fogalmaztál meg ilyen határozott választ. Azokról ugyanis továbbra is mélyen hallgatsz, tagadni pedig meg sem próbálod a veled szemben felhozott szörnyűségeket. Beszélünk és írunk róla akkor mi.

„Bűncselekményt nem követtem el” – védekezel. És akkor mi van? A kommunisták sem követtek el bűncselekményt 1949 és 1990 között – legalábbis papíron. A jogszabályi környezetben ugyanis a legtöbb galádságuk legálisnak is számíthatott akár. Csakhogy a hatályos Btk.-nál mindig van egy magasabb rendű mérce: a közerkölcs, a morális szabályozás. A bűn tehát nem pusztán büntetőjogi kérdés. Van azonban egy bökkenő. A veled kapcsolatosan nyilvánosságra került esetek legalább egy része 2002 előtt történt.

Akkoriban pedig azonos neműek esetében 18 év volt a beleegyezési korhatár, vagyis – amennyiben igazak a téged ért vádak – bizony bűncselekményt követhettél el, és ennek nagyon jól tudatában is lehettél.

Persze, azóta talán elévültek az esetek. Legalábbis a Te életedben, hiszen neked valószínűleg lettek új, fiatal „szeretőid”, akik szintén „elévültek”, és azóta ki tudja, képesek-e teljes életet élni. Az egyre-másra előkerülő tanúvallomások szerint kevésbé, vagy csak nagyon nehezen.

Xavér, hiszen te éppen 2002 év végén nyilatkoztál úgy, hogy „amikor a szexuális kisebbségek érdekében szót emeltem 1996-ban, az egész társadalom taburendszere dörgött. Ma már más az emberek hozzáállása, egy csomó dologért nem kell harcolni, mert már „kiharcolódott”. Igen, 2002-re „kiharcolódott”, hogy 18 év alatti fiúkkal is együtt lehess, mégpedig legálisan. Vagy mégsem? A Btk. ugyanis több olyan minősített esetre is kitér, amikor az akár beleegyezéses kapcsolatokban a 18. életévét betöltött – így tehát felnőttkorú – személy a fiatalkorú sérelmére bűncselekményt követhet el. Ilyen eset például, amikor a felnőttkorú és a fiatalkorú személy között hatalmi vagy egyéb befolyási viszony áll fenn – közted és a fiatal zenészek között ez akár meg is valósulhatott.

A helyzet tehát tisztulni látszik több szempontból is. Legyen, nevezz szélsőjobboldalinak, ez azonban önmagában semmilyen jogi tényállást nem jelent, legfeljebb riogatni lehet vele a társadalom arra még fogékony részét. Azonban az tény, Xavér, nem tagadod olyan cselekmények elkövetését, melyeknek egy része valóban büntetőjogi kategória alá eshetett az elkövetésük idején, azonban morálisan, erkölcsileg a mai napig elítélendő – illetve hányingerkeltő, undorító, beteges. Ahogy pedig ígértem, ez ellen a jelenséggel szemben mind aktivistaként, mind újságíróként küzdeni fogok, és ezúton is támogatásomról biztosítom azokat, akik ugyanígy tesznek. Ez erkölcsi, morális kötelessége minden valódi jobboldalinak. Ha pedig valaki szélsőjobboldalinak nevez, annak a válaszom továbbra is csak annyi: és akkor mi van? Isten majd ítéletet mond rólam és a vétkeimről, ahogy mindenkinek a bűneiről, ha Btk.-ba üköztek, ha nem.

Lipták Tamás - Magyar Jelen