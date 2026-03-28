LMBTQP+ :: 2026. március 28. 20:35 ::

Szexuális csoport elleni uszítás miatt ítéltek el egy finn parlamenti képviselőt, mert 2004-ben igazat írt a buzikról

A finn kereszténydemokraták egyik parlamenti képviselőjét, dr. Päivi Räsänent a Legfelsőbb Bíróság uszításért elítélte, mert egy röpiratban "negatívan" fogalmazott a buzikról. A röpirat 2004-ben született, majd 2019-ben frissítette azt egy bibliai idézettel és megosztotta a Luther Alapítvány weboldalán, valamint saját Facebook-oldalán is.

Räsänen akkor azt írta, hogy a homoszexuális kapcsolatok megkérdőjelezik a keresztény életfelfogást, valamint azt is kijelentette, hogy „a homoszexualitás pszichoszexuális fejlődési zavar, és a homoszexualitást szexuális devianciának nevezte”. A finn politikus az egyházat is bírálta (a Finn Evangélikus-Lutheránus Egyházról van szó - a szerk.), amiért 2019-ben a Pride-rendezvény hivatalos partnere volt, s feltette a kérdést: hogyan lehet az egyház ennyire büszke a bűnre és a szégyenre? A bejegyzések számos bibliai idézetet tartalmaznak, amelyek elítélik az azonos neműek közötti szexet.



Dr. Päivi Räsänen

Päivi nézetei vádemeléshez vezettek. A korábbi eljárások során mind a Helsinki Kerületi Bíróság, mind a Helsinki Fellebbviteli Bíróság felmentette a politikus nőt. A Legfelsőbb Bíróság azonban másképp ítélte meg az ügyet.

A Legfelsőbb Bíróság hangsúlyozza, hogy Räsänen parlamenti képviselői és orvos minőségében tette a kijelentéseket. Ez növeli az írás potenciálisan "káros" hatását.

„Különös tekintettel arra a tényre, hogy Räsänen közismert parlamenti képviselő, a nyilatkozatok nyilvánosságra hozatalának célja az volt, hogy fenntartsák azt a benyomást, hogy elfogadható az ilyen kijelentéseket tenni a homoszexuálisokról” – véli a Legfelsőbb Bíróság.

A Legfelsőbb Bíróság úgy véli, hogy Räsänen szándékosan cselekedett, amikor 2019-ben megosztotta az írást a Facebook-oldalán, és közzétette a weboldalán. „Biztos felismerte, hogy sértő az a kijelentés, miszerint a homoszexuálisokat nem tekintik egyenlőnek a heteroszexuálisokkal” – áll a határozatban.

Räsänent 1800 eurós (kb. 700 ezer forint) bírságra ítélték, valamint további 80 eurót be kell fizetnie egy "áldozatokat segítő alapba". Nem csak a politikust találták "bűnösnek", de a Luther Alapítványt és az azt működtető püspököt, Juhana Pohjolát is, amiért teret engedett a "sértő tartalomnak". Pohjonának 1100 eurós bírságot kell fizetnie, valamint neki is támogatnia kell 80 euróval az "áldozati alapot". A Legfelsőbb Bíróság határozata szerint mind a weboldalról, mint a közösségi médiás felületről törölni kell az ominózus bejegyzést.

Päivi Räsänen tagad mindenféle jogsértést, és kijelentéseit a szólás- és vallásszabadsággal védte. Az ítéletet sokkolónak nevezte, valamint kijelentette, hogy nem fogadja el az ítéletet és fellebbezni fog az Emberi Jogok Európai Bíróságán.

Ez az eset nagy figyelmet kapott, többek között az Egyesült Államokban is. Februárban az amerikai kongresszusban kérdezték a szólás- és vallásszabadság helyzetéről Európában.

Räsänen 2004 és 2015 között a Kereszténydemokrata Párt elnöki tisztségét is betöltötte, valamint ő volt 2011 és 2015 között az ország belügyminisztere is. Finnországban arról ismert, hogy erősen konzervatív kijelentéseket tesz a homoszexualitással és az abortusszal kapcsolatban.

KG - Kuruc.info