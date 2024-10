Háború :: 2024. október 2. 19:50 ::

Kijev ballisztikus rakétákat akar fejleszteni - hogy egyetlen hely se maradjon biztonságban Oroszországban

Az ukrán hadiipari komplexum egyik legfontosabb feladata az ukrán fegyverek hatótávolságának növelése, hogy Oroszország európai részén egyetlen hely se legyen biztonságban az ukrán drónok és rakéták támadásaitól - jelentette ki Denisz Smihal "ukrán" miniszterelnök szerdán egy kijevi nemzetközi védelmi ipari fórumon.

Bejelentette, hogy fegyver- és haditechnikai beszerzésekre a kormány 300 milliárd hrivnyával (2802 milliárd forint) többet épített be a jövő évi állami költségvetés tervezetébe.

Rusztem Umerov ukrán védelmi miniszter a fórumon közölte, hogy az idei év végén vagy a következő elején ismerteti a kormányzat az új rakétaprogramot. "Az utóbbi időben a rakéta- és a drónprogramra helyeztük a hangsúlyt" - mutatott rá, kiemelve, hogy Ukrajna már megkezdte az ukrán ballisztikus rakéták kifejlesztését. Ukrajna 4 milliárd dollárt fektetett be az ukrán hadiipar fejlesztésébe, és 2025-ben tovább növeli a drónok, a nagy hatótávolságú fegyverek és a ballisztikus rakéták gyártását" - közölte a miniszter.

Volodimir Zelenszkij elnök a fórum keretében a partnerországok védelmi vállalatainak vezetőivel folytatott megbeszélést. Az államfő hangsúlyozta, hogy az Oroszország indította háború kezdetével jelentősen megnőtt a védelmi termelés Ukrajnában. A további növekedéshez azonban külföldi tapasztalatok, ellátási láncokhoz és technológiákhoz való hozzáférésre van országának szüksége. Honlapján Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna évi 4 millió drónt tud gyártani, és már aláírta a szerződéseket 1,5 millió drón idei gyártására. Hozzátette, hogy Ukrajna idén csak az első félévben 25-ször több tüzérségi lőszert gyártott, mint 2022 egészében.

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR) jelentést tett közzé arról, hogy az orosz hatóságok rendszeresen kínzásnak vetik alá az ukrán hadifoglyokat. Az OHCHR által megkérdezett 174 hadifogoly közül 169-en arról számoltak be, hogy gyakoriak a visszaélések a kihallgatások és a fogva tartás alatt. Vallomásukat más információforrások is megerősítették – áll a jelentésben, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett. A kínzások között jegyeztek fel egyebek mellett verést, áramütést, szexuális zaklatást, fojtogatást, alvásmegvonást és színlelt kivégzéseket. Az ENSZ rámutatott, hogy a börtönőrök tudtak az ilyen bánásmódról, és meg is tudták volna akadályozni. A hivatal külön kiemelte, hogy az orosz tisztségviselők nyilvánosan buzdítottak az ukrán hadifoglyok megkínzására és kivégzésére.

Az orosz erők hajnalban drónokkal mértek csapást az odesszai régióban lévő Izmajilnál lévő kikötőre és a térségben lévő orlovkai ellenőrző pontra, ahol megsebesült két kamionsofőr, köztük egy török állampolgár - közölték a helyi ukrán hatóságok.

Orosz támadás érte a Donyeck megyei Szlovjanszk városát is reggel, találat ért egy szállodát, egy ember megsebesült - tájékoztatott Vadim Ljah, a város polgármestere.

(MTI)