Háború, Külföld :: 2024. október 20. 19:28 ::

Amerikai dokumentumok szivárogtak ki egy Irán elleni izraeli csapás terveiről

Nyomozást folytat az Egyesült Államok Irán Izrael általi megtámadásáról szóló titkos dokumentumok jogosulatlan kiadása miatt, írja az Associated Press (AP) alapján a Telex. A dokumentumokat az Egyesült Államok Nemzeti Térinformatikai Hírszerző Ügynöksége és a Nemzetbiztonsági Ügynöksége készíthették egy Irán elleni esetleges izraeli csapás előkészületeiről.

A kiszivárgásról szóló vizsgálat azt igyekszik felderíteni, hogyan jutottak hozzá illetéktelenek a dokumentumokhoz, beleértve azt is, hogy az amerikai hírszerzés egy tagja szándékosan szivárogtatta-e ki, vagy más módszerrel, például hackeléssel szerezték meg. Vizsgálják azt is, hogy más hírszerzési információk is veszélybe kerültek-e, és hogy ki férhetett hozzá a dokumentumokhoz a közzététel előtt.

A dokumentumok először pénteken jelentek meg az interneten a Telegram egyik, Iránhoz köthető csatornáján, ahol azt állították, hogy valaki az amerikai hírszerzők közül, majd később azt, hogy az Amerikai Védelmi Minisztériumból szivárogtatta ki őket. A jelentések szerint a dokumentumok műholdfelvételeket tartalmaznak egy Irán elleni esetleges izraeli katonai csapás előkészületeiről.

A Pentagon közleményt adott ki arról, hogy tud a dokumentumokról szóló jelentésekről, de nem kommentálja az ügyet. Az izraeli hadsereg nem reagált az AP megkeresésére.

Az Egyesült Államok az elmúlt napokban sürgette Izraelt, hogy használja ki Jahjá Szinvár likvidálását arra, hogy tűzszünetet kössön Gázában, és felszólította arra is, hogy ne terjessze ki a katonai műveleteket Libanon északi területén.