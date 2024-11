Háború, Külföld :: 2024. november 17. 21:51 ::

Borrell: Ukrajnának erősebb légvédelemre van szüksége

Ukrajnának erősebb légvédelemre van szüksége - jelentette ki vasárnap Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, nem sokkal az Ukrajnát ért orosz légicsapásokat követően.

A főképviselő az X-en közzétett üzenetében kiemelte, hogy az orosz fél az ukrán energetikai infrastruktúrát is támadta, és hozzátette, hogy a Kijevnek küldendő légvédelmi felszerelés ügyét az EU jövő héten tartandó védelmi, illetve külügyi tanácsülésén is be fogja terjeszteni.

Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter a Telegram üzenetküldő alkalmazásban jelentette be, hogy vasárnap hajnalban heves rakétatámadások érték Ukrajna-szerte az energetikai létesítményeket, ami miatt le kellett kapcsolni az áramszolgáltatást.

(MTI)