Közzétették az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodásra vonatkozó szándéknyilatkozatot

Közzétette pénteken a kijevi kormány az ukrán-amerikai ásványkincs-megállapodásra vonatkozó közös szándéknyilatkozatot, amelyből kiderül: a tényleges megállapodásról szóló tárgyalások várhatóan április 26-án zárulnak le Washingtonban, és az aláírásra ezt követően a lehető leghamarabb sor kerül.

A szándéknyilatkozatot a felek csütörtök este látták el kézjegyükkel. Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter a közösségi médiában közzétett bejelentésében azt mondta, a nyilatkozat "bizonyítja a felek konstruktív együttműködését, amely mindkét ország számára hasznot hajt majd".

A memorandum szövegében kevés részletre térnek ki, és a pénzügyi feltételekről sem tesznek említést. Azt azonban hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államok jelentős pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott Ukrajnának a háború 2022-es kezdete óta. Felvázolják egy közös beruházási alap létrehozását is Ukrajna újjáépítésére, és jelzik, hogy a megállapodást oly módon fogják megfogalmazni, hogy Ukrajna ne kerüljön konfliktusba az Európai Unió és más nemzetközi partnerek irányába tett kötelezettségvállalásaival.

Bár az Ukrajna által sürgetett biztonsági garanciákra nem térnek ki a szövegben, azt leszögezik, hogy mind az amerikai, mind az ukrán nép elkötelezett egy "szabad, szuverén és biztonságos" Ukrajna felépítésében.

A tervek szerint Denisz Smihal "ukrán" miniszterelnök a jövő hét elején utazik az Egyesült Államok fővárosába, ahol Scott Bessent pénzügyminiszterrel találkozik majd.

Pénteken ukrán tisztségviselők arról számoltak be, hogy éjjel több ukrajnai területet is orosz támadás ért. A jelentések szerint az északkelet-ukrajnai Szumi várost ért dróntámadásban egy ember életét vesztette, és egy másik megsebesült; a keleti Harkiv városban pedig egy sűrűn lakott területre becsapódó rakéta egy többemeletes lakóházban okozott károkat, húsz embert megsebesítve. Kijev külvárosaiban és a déli Dnyipróból is érkeztek robbantásról szóló jelentések.

A kijevi hatóságok pénteken bejelentették, hogy Ukrajna visszakapta 909, harcban elesett katonája holttestét.

"A harcban elesett 909 ukrán honvédő holttestét hozták vissza Ukrajnába" - írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban a hadifoglyok gondozását egyeztető ukrajnai katonai intézmény.

A nagypénteken bejelentett csere a nemzetközi vöröskereszt közvetítésével jött létre.

Március 28-án a két ország szintén elesett katonákat cserélt ki: Ukrajnának akkor is 909 holttestet adtak vissza, Moszkva pedig negyvenhárom elesett katonája holttestét kapta vissza.

(MTI nyomán)