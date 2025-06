Háború, Külföld :: 2025. június 8. 23:43 ::

Fico: Szlovákia blokkolni fogja az Oroszország elleni uniós szankciókat, ha azok ártanak nemzeti érdekeinek

Szlovákia blokkolni fogja az Oroszország elleni uniós szankciókat, ha azok ártanak nemzeti érdekeinek - jelentette ki Robert Fico szlovák kormányfő vasárnap arra reagálva, hogy a pozsonyi parlament június 5-én hozott határozatában megtiltotta a kormánynak, hogy ezután bármilyen büntetőintézkedést, korlátozást támogasson nemzetközi szervezetben Oroszországgal szemben.

Fico hangsúlyozta, hogy hazája konstruktív szerepet akar játszani az EU-ban, "de nem Szlovákia kárára". Mindemellett rávilágított, hogy a parlamenti határozat kemény üzenetet hordoz.

"Ha felmerül olyan szankció, amely ártana nekünk, akkor sosem fogom megszavazni" - szögezte le pártja YouTube-oldalán közvetített sajtótájékoztatóján a szlovák miniszterelnök.

Beszélt arról is, hogy nem támogat semmiféle intézkedést, amely leállítaná orosz fűtőanyagimportját a szlovák atomerőművek számára.

Fico szót ejtett arról is, hogy a védelmi kiadások hirtelen nagyszabású, a GDP 5 százalékára való növelését nem tartja kivitelezhetőnek. Jelen körülmények között szerinte inkább fokozatos emelésre lehet számítani. Hangsúlyozta, hogy a védelmi kiadásoknak olyan tételeket is magukban kell foglalniuk, amelyek a kettős felhasználású, vagyis a katonai mellett polgári célokra is használható infrastruktúra-fejlesztést szolgálják.

(MTI)