Háború, Külföld :: 2025. augusztus 24. 11:36 ::

Ukrajna drónokkal támadott több orosz energetikai létesítményt

Ukrán drónok vasárnapra virradóra több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén, a támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz keletkezett az észak-oroszországi Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában - közölték vasárnap orosz vezetők.

Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás - közölte a létesítmény sajtószolgálata.

Senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket.

Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett mintegy tíz ukrán drónt lőttek le, a törmelékek következtében tűz keletkezett a Novatek üzemeltette, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban - közölte a terület kormányzója. "A tűzoltók és a katasztrófa-elhárítók jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán - közölte vasárnap reggel Alekszander Drozgyenko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban. Hozzátette, hogy személyi sérülés nem történt.

Ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet a dél-oroszországi Szuzranban is - közölte Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület közigazgatási vezetője. Itt sem történt sebesülés.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint vasárnapra virradóra az orosz erők összesen 95 drónt ártalmatlanítottak tizenhárom - közöttük a Leningrádi, Szamarai - terület, valamint a Krím félsziget felett.

A Roszaviacija orosz légiközlekedési hatóság közlése szerint vasárnapra virradó éjjel órákra több járatot le kellett állítani több repülőtéren, így a szentpétervári Pulkovón is.

(MTI)