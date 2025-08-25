Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 13:29 ::

Cseh külügyminiszter: Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést Csehország számára

Oroszország jelenti a legnagyobb biztonsági fenyegetést Csehország számára, Ukrajna esetleges "leigázásával" Moszkva nem állna meg az ukrán határokon, hanem továbbnyomulna Európában - jelentette ki Jan Lipavsky cseh külügyminiszter hétfőn Prágában a cseh nagykövetek országos értekezletén felszólalva.

"Oroszország azt szeretné, ha a jelenleg érvényes nemzetközi szabályokat felváltaná az erősebb jogának a szabálya" - mutatott rá a cseh diplomácia vezetője. Úgy vélte, hogy "Oroszország igyekszik megváltoztatni Európa biztonsági berendezkedését és felvázolni az új befolyási övezeteket".

Csehországnak meggyőződése, hogy az ukránok nemcsak hazájukért, hanem Európa biztonságáért is harcolnak. Ukrajna "gátat jelent az orosz imperializmus nyugati terjeszkedése előtt" - fejtette ki Jan Lipavsky.

A cseh miniszter szerint Moszkva jelenleg nem akar békét. Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna már márciusban egyetértett a feltételek nélküli tűzszünettel. Az orosz elnök, "Vlagyimir Putyin viszont folytatja az agressziót. Bizonyos reményt a háború leállítására jelenleg (Donald) Trump amerikai elnök békekezdeményezései jelentenek" - tette hozzá.

Hangoztatta: az úgynevezett tettrekészek koalíciója, amelyet jelenleg több mint harminc, Ukrajnát támogató ország alkot, most azon dolgozik, hogy biztonsági garanciákat dolgozzon ki Ukrajna számára.

"Az Egyesült Államok bekapcsolódása kulcsfontosságú. A területi kérdéseket csak Ukrajna és Oroszország oldhatja meg egymás között. Azonban Putyinnak még a tárgyalások kezdete előtt haladéktalanul le kellene állítania az Ukrajna elleni támadásokat. Európa feladata, hogy biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának, és ezzel párhuzamosan új szankciókat dolgozzon ki, ha a Kreml elutasítaná a megállapodást" - hangsúlyozta a külügyminiszter.

Leszögezte, hogy Csehország támogatja Ukrajna integrációját az Európai Unióba és az európai biztonsági struktúrákba.

"Ukrajna elpusztításának tervével Oroszország európai ambíciói nem fejeződnének be, még csak elkezdődtek. Függetlenül attól, mikor és hogyan fejeződik be a háború, a putyinizmus jelenti továbbra is a legfőbb veszélyt Európa számára" - mondta a cseh diplomaták előtt Jan Lipavsky.

(MTI)