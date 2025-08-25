Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 18:07 ::

Ismét kórházat bombáztak a zsidók, újságírók is meghaltak

Légicsapás érte a gázai övezeti Hán-Júniszban levő Nasszer kórházat hétfőn, a támadásban az érintett médiumok közlése szerint mások mellett négy újságíró is életét vesztette. Az izraeli hadsereg közölte, hogy a térségben támadást hajtott végre, és vizsgálatot jelentett be.

A palesztin kórház közlése szerint az épület negyedik emeletét érte találat, és összesen 15-en haltak meg. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van.

Az izraeli hadsereg közleményében sajnálatát fejezte ki amiatt, "ha a konfliktuson kívül álló személyeknek is bántódásuk esett", illetve hangsúlyozta, hogy újságírók nem célpontjai a műveleteinek. Hozzátették: kivizsgálják az esetet.

A Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet adatai szerint a mostani gázai fegyveres konfliktus kezdete, 2023 októbere óta már csaknem 200 újságíró és egyéb médiaalkalmazott vesztette életét a területen.

(MTI)