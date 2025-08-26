Háború, Külföld :: 2025. augusztus 26. 19:17 ::

Betelepítéssel válaszol a terrorállam a nyugati országok "antiszemitizmusára"

A „terrorista” Hamásszal való harc és a palesztin népirtás leple alatt a zsidó állam kiszélesítése is zajlik, természetesen az Egyesült Államok támogatásával. A palesztinoktól elrabolt földeken agresszív zsidó telepesek élik ki agresszív, hódító vágyaikat, miközben még fel sem száradt a vér a talajon.

A világ egy része támogatja Izrael bűneit, vannak, akik hallgatnak, akik szóban elítélnek, s még kevesebben, akik konkrétan cselekednek.

Manapság már az anticionizmus is egyenlő az antiszemitizmussal, de a felbátorodott zsidóság szerint akkor is megugorják ezt az alacsony lécet, ha Izrael agresszív hódító törekvéseit ítélik el – szavak szintjén.



A terrorállam ismét kórházat bombázott 2025. augusztus 25-én (fotó: AFP)

Nehéz lenne ma bármely európai államot a szó klasszikus értelmében antiszemitának nevezni, ám több állam – persze Magyarország sosem – szokta szóban elmarasztalni a terrorállamot. Gyakorlati értéke ennek nulla, eszmei szempontból van talán valamennyi.

Múlt héten 21 ország ítélte el a népirtás nyomában történő zsidó területszerzést, hiszen a terrorállam Júdea és Szamária teljes bekebelezését tervezi (E1-es települési projekt), így régi álma valósulna meg: elvágná Ciszjordánia északi és középső részét a délitől, vagyis szétszabdalnák a területet, még mostohább helyzetbe hozva ezzel a leigázott palesztinokat.

A közös nyilatkozatról Orbánék ezúttal is lemaradtak, de a teljesség igénye nélkül aláírta Nagy-Britannia (bekérették az izraeli nagykövetet is), Franciaország, Olaszország, Ausztrália, Szlovénia, Spanyolország, stb. Kijelentették, hogy „elfogadhatatlan és a nemzetközi jog megsértése” az, amit Izrael előkészít ezen a 12 ezer négyzetkilométeres területen.

„Elítéljük ezt a döntést, és a leghatározottabban követeljük az azonnali visszavonását” – jelentették ki az aláíró országok külügyminiszterei, s hozzátették azt is, hogy a tervezet „veszélyezteti a biztonságot, további erőszakot és instabilitást hoz, és még messzebb sodor bennünket a békétől”.

A globális zsidó médiának persze ez is bőven elég, hogy farkast kiáltson, és egy Izrael-ellenes Liga megalapítását vizionálja. Mondjuk utóbbi valóban célszerű lenne, persze ilyesmitől nem kell tartaniuk. Mindenki, aki elítéli a terrorállam terjeszkedését, az csakis „palesztin propagandista” lehet, viszont ezeket a tiltakozásokat gyakorlati akciók sosem követik, pedig Gáza egyben az újságírók temetőjévé is vált. S, hogy az aláírók antiszemiták lennének? Franciaország soha nem látott rosszindulattal csapott le a Hitlert éltető gázai diáklányra (mi több, kijelentették, hogy addig, amíg ki nem vizsgálják, „hogyan engedhették be”, nem is fogadnak új menekülteket), Nagy-Britanniában börtönbe zárják a nekik nem tetsző kommentelőket, Ausztrália pedig a saját nemzetiszocialistáit üldözteti a karhatalommal , tehát ezt az „antiszemitázást” érdemes lenne átgondolnia a terrorállamnak.

Izrael összes települése illegális Ciszjordániában, ennek ellenére a telepeseket olykor hallgatólagosan, olykor nyíltan ösztönzi az állam arra, hogy minél nagyobb részeket népesítsenek be.



Önbíráskodó ciszjordániai telepesek gyújtogatási palesztin falvak ellen 2023 februárjában (fotó: Jaafar Ashtiyeh / AFP)

A Palesztin Hatóság, és az Izraelt bíráló európai államok azzal is érvelnek, hogy Izrael tettei egyre elérhetetlenebbé teszik a kétállami megoldás lehetőségét. A terrorállam persze nem Orbán politikája miatt bátorodott fel ennyire. Nem csak a pincsikutya, de az Egyesült Államok is teljes mellszélességgel mögöttük áll, Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete pedig egészen bicskanyitogató módon érvelt a telepek mellett.

Kifejtette, hogy az E1-es telepek de facto USA általi elismerése és a zsidók döntése arra volt válasz, hogy a nyugati államok elismerték az önálló palesztin államot, magyarul egy békés lépésre feleltek erőszakkal – melyet az USA is legitimált.

„Az egyik oka annak, hogy most agresszívebb döntéseket látunk bizonyos területek benépesítésére, az az, hogy ez válasz arra, amit az európaiak tettek – összhangban a Palesztin Hatósággal –, amikor egyoldalú palesztin államelismerést szorgalmaztak… ennek pedig teljesen katasztrofális hatása lett, nemcsak a Júdea és Szamáriában levő helyzetre, hanem a gázai rendezésre is károsan hatott” – fejtette ki.

„Nem tudom, az európaiak mire számítottak, mit fognak elérni egy ilyen döntéssel, mint a palesztin állam elismerése, de a tetteikkel olyasmit sikerült, amit szerintem nem akartak – lényegében zöld utat adtak, vagy bátorították az izraelieket arra, hogy vegyenek el még több területet Júdeából és Szamáriából, akár a szuverenitás kinyilvánításával, akár annektálással” – mondta Huckabee.

„Nem hiszem, hogy ez volt a céljuk, de egyoldalúan elismerni a palesztin államot Izrael együttműködése és részvétele nélkül az oslói megállapodás megsértése” – tette hozzá.

A filoszemita nagykövet szavai önmagukért beszélnek. Álláspontja szerint csak egy Izrael által diktált „béke” vethet véget a háborúnak, s ha bárki „nélkülük” mer cselekedni (jegyezzük meg, hogy erről szó sem volt, a bírálók kétállami megoldást sürgetnek), az Izrael bajszát húzogatja, a terrorállam által adott agresszív válasz pedig teljesen legitim a „Nagy Testvér” nagykövete szerint.

Ne feledjük, hogy ehhez a gyalázathoz adja nevét Orbán Viktor és garnitúrája is, miközben a hazai zsidóságot is úgy védi, mintha legalábbis aranyból lennének.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info