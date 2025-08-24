Külföld, Rendőrbűnözés :: 2025. augusztus 24. 12:36 ::

Önvédelembűnözés miatt tartóztatták le az ausztrál nacionalista aktivistát

Augusztus 22-én gyermekei mellől vitték el a rendőrök Thomas Sewellt, a White Australia szervezet vezetőjét, mert korábban megvédte magát egy rá támadó férfitől.

Még augusztus elején szervezett demonstrációt Melbourne-be a Nemzetiszocialista Hálózat (National Socialist Network - NSN), melyen körülbelül 150 fehér nacionalista vett részt. Sewell a menet elején haladt, amikor odarohant hozzá egy férfi, aki többször leköpte, majd elkezdte ütni a fejét. Sewell ellentámadásba ment át, s kiütötte az agresszív támadót, akit nem életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba.

Sewell is megsérült: a fülénél és a halántékánál vérzett, valamint hátfájdalmakról is beszámolt.



Sewell sérülései a támadás után (fotók: The Noticer)

„Egy békés tüntetést tartottunk a városban, amihez ausztrál állampolgárokként jogunk van, amikor a tüntetés elején megtámadott egy őrült, téveszméktől gyötört személy, én pedig megvédtem magam.” - nyilatkozta Sewell.





New video shows the moment an aggressive homeless man attacks demonstration leader Thomas Sewell during the National Socialist Network's march through Melbourne.

Másfél héttel később Sewell éppen az apósa házában tartózkodott feleségével és kisgyermekeivel, amikor kopogtattak a rendőrök. A rendőrök kérlelték, hogy nyissa ki az ajtót, mert csak azért jöttek, hogy egy "önkéntes" beszélgetést folytassanak vele az őt ért támadásról, s biztosították, hogy nem indítanak ellene eljárást. Sewell közölte a zsarukkal, hogy nincs kedve beszélgetni, hagyják békén. A rendőrök ezután hangnemet váltottak, s közölték, hogy ha nem jön ki az "önkéntes beszélgetésre", akkor betörik az ajtót, mindezt úgy, hogy tudták, hogy kisgyermekei is vele vannak.

Sewell ekkor úgy döntött, hogy kimegy, és megkérdezi, hogy mit akarnak tőle kérdezni. Amint kilépett, közölték vele, hogy le van tartóztatva.

Sewell felhívta a rendőrök figyelmét, hogy nincs joguk az apósa kertjében tartózkodni, jogsértést követnek el, továbbá nehezményezte, hogy a családi látogatást megzavarták, miközben nem követett el bűncselekményt.

Az egyik rendőr azt mondta: „Thomas, velünk kell jönnöd.”, majd amikor Sewell megkérdezte, hogy letartóztatásban van-e, a rendőr azt mondta: „Igen.”

Sewell úgy válaszolt a rendőröknek, hogy "Tessék? Letartóztattok, az előbb nem ezt mondtátok. Letartóztattok, mert megvédtem magam?"



Jobbra Sewell letartóztatása, balra a támadó kiütése

Victoria államban a rendőröknek kötelezően testkamerát kell viselniük, ám itt "véletlenül" egyiken sem volt. Miközben elvitték, Sewell a rendőröket a zsidók gazembereinek nevezte.





Australian nationalist Thomas Sewell has been arrested over an incident where a homeless man attacked him as he led a march through Melbourne. Police first asked him to come in for a voluntary interview, but threatened to break his door down and handcuffed him when he refused.

2024-ben a hatóságok kilátásba helyezték, hogy Sewell világnézete miatt kiemelik a gyerekeket az amúgy rendezett családból. A fehér fajvédő csoportok, valamint Sewell is kijelentette, hogyha a ZOG a gyerekeihez vagy más fehér nemzetiszocialisták gyermekeihez nyúl, akkor átlépnek egy vörös vonalat, s terrorhoz fognak nyúlni, s meg fogják ölni az ügyben eljáró bírókat, rendőröket. Úgy nyilatkozott, hogy mindent, amit tesznek, az a gyermekeikért teszik, hogy legyen jövőjük, életterük, fehér Ausztráliájuk. Kijelentette, hogy gyerekeiért vállalja a terrort és a halált is.

