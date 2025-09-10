Háború :: 2025. szeptember 10. 21:31 ::

Júliusban is nőtt a menedékes státusszal rendelkező ukránok száma az EU-ban

Az előző hónaphoz képest júliusban tovább emelkedett, közel 4,34 millió volt azon ukrajnaiak száma, akik ideiglenes védelmet biztosító menedékes státusszal rendelkeztek az Európai Unió valamely tagországában - derült ki az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat szerdán közreadott jelentéséből.

A 2022. február 24-én kezdődött háború miatt Ukrajnából elmenekültek továbbra is enyhén növekvő számban regisztráltak ideiglenes védelemre, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak - közölte a hivatal.

A jelentés szerint július végén 4 340 665 menedékes státusszal rendelkező ukrán állampolgár élt az Európai Unió valamely tagországában, 0,7 százalékkal, 28 695-tel több, mint egy hónappal korábban.

Az átmeneti védelmet biztosító legtöbb jogállást ukrajnai menekültek számára ez idáig - a tagállamoktól beérkezett adatok szerint - Németország (1 203 715), Lengyelország (993 665) és Csehország (380 680) biztosította.

A június végi adatokhoz képest júliusban a kedvezményezettek száma legnagyobb mértékben Németországban (7070; 0,6 százalék), Romániában (2300; 1,2 százalék) és Csehországban (2260; 0,6 százalék) nőtt.

Az egyes uniós országok lakosságával összehasonlítva július végén Csehországban (34,9), Lengyelországban (27,2) és Észtországban (25,3) volt a legmagasabb az átmeneti védelemben részesülők ezer főre jutó száma, míg uniós szinten az átlag ezer főre vetítve 9,6 volt.

A jelentés szerint Magyarország az ideiglenes védelmi státusz bevezetése óta 41 225 ilyen jogállást biztosított ukrajnai menekültek számára. A vizsgált hónap, július folyamán pedig 330-at.

(MTI)