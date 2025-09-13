Az orosz hadsereg elfoglalta az Ukrajna délkeleti részén fekvő Novomikolajivka (orosz neve: Novonyikolajevka) falut - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.
A minisztériumi közlemény szerint az orosz erők átvették az ellenőrzést a Dnyipropetrovszk megyében lévő település fölött.
Az elmúlt 24 órában az orosz erők csapást mértek Ukrajna hosszú hatótávolságú dróninfrastruktúrájára, és 340 ukrán drónt lőttek le - számoltak be az orosz hírügynökségek a védelmi tárca közleménye alapján.
(MTI)