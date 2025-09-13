Háború :: 2025. szeptember 13. 17:31 ::

Elfoglaltak egy falut az orosz erők Dnyipropetrovszk megyében

Az orosz hadsereg elfoglalta az Ukrajna délkeleti részén fekvő Novomikolajivka (orosz neve: Novonyikolajevka) falut - közölte szombaton az orosz védelmi minisztérium.

A minisztériumi közlemény szerint az orosz erők átvették az ellenőrzést a Dnyipropetrovszk megyében lévő település fölött.

Az elmúlt 24 órában az orosz erők csapást mértek Ukrajna hosszú hatótávolságú dróninfrastruktúrájára, és 340 ukrán drónt lőttek le - számoltak be az orosz hírügynökségek a védelmi tárca közleménye alapján.

(MTI)