Háború :: 2025. szeptember 14. 21:49 ::

Zelenszkij: a leghatékonyabb szankciók az orosz olajfinomítókban okozott tüzek

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök vasárnap esti videóüzenetében a drónok szerepét emelte ki Ukrajna védelme szempontjából, egyben pedig hazája segítségét ajánlotta a NATO-nak az orosz pilóta nélküli repülőeszközök elhárításában.

"A leghatékonyabb szankciók azok a szankciók, amelyek a leggyorsabban hatnak, ezek az orosz olajfinomítókban, -terminálokban és -lerakatokban okozott tüzek" - fejtegette az orosz olajipari létesítmények elleni ukrán dróncsapások kapcsán.

Szerinte ezek a támadások fájdalmasak Oroszország számára, és kihatnak az orosz hadvezetésre is. Úgy vélte, a csapások "jelentősen korlátozták az orosz olajipart, ami jelentős korlátokat szab a háborúnak is". Ukrajna legutóbb a Szentpétervártól 110 kilométerre délkeletre található Kirisi város olajfinomítóját támadta.

Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna kész megosztani az orosz drónok elhárításával kapcsolatos tapasztalatait a NATO-val, miután a napokban orosz pilóta nélküli repülőeszközök sértették meg Lengyelország, illetve Románia légterét. "Készen állunk partnereinket képezni az elhárításban. Mindenki látja, hogy az oroszok lehetőséget keresnek, hogy a háborút kiterjesszék Lengyelország és a balti államok területére, az orosz hadsereg Romániát is teszteli" - mondta. Hozzátette, hogy a NATO-nak ugyan hatékony elhárító fegyverei vannak, de Ukrajna "jelentősen költséghatékonyabb, masszívabb és szisztematikus megoldásokat" fejlesztett ki.

(MTI nyomán)