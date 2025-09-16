Háború :: 2025. szeptember 16. 18:24 ::

Moszkvában rájöttek, hogy mégsem léteznek barátságtalan országok

Oroszország törekszik elhagyni a "barátságtalan ország" meghatározás használatát - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter egy keddi moszkvai sajtótájékoztatón, amelynek témája az Intervízió’25 dalfesztivál volt.

"Fokozatosan elhagyjuk a 'barátságtalan országok' meghatározást, bár ez a jogszabályokban továbbra is szerepel. De mint Putyin elnök nemrégiben egy beszédében (...) hangsúlyozta, nincsenek barátságtalan országok, olyan országok vannak, amelyeknek a kormánya barátságtalan az Oroszországi Föderációval szemben" - mondta.

Az orosz kormány 2022 márciusában fogadta el a barátságtalan országok listáját, amelyen számos nyugati állam - köztük a NATO és az EU tagállamai -, valamint szövetségeseik szerepelnek.

Lavrov azt mondta, hogy az Intervízió’25 könnyűzenei versenyt évente meg fogják rendezni, és a következő fesztivál vendéglátó országát a szombaton esedékes, a moszkvai régióban lévő novoivanovszkojei Live Arenából közvetítendő finálén, vagy röviddel azt követően meg fogják nevezni.

A tárcavezető közölte, hogy több külföldi előadó nem tud Oroszországba repülni a kormányuk által eléjük gördített politikai akadályok miatt. Kitért rá, hogy az Egyesült Államok nem kifogásolta az amerikai részvételt, és sajnálatát fejezte ki, hogy örmény énekes nem lesz a fellépők között.

Az Intervízió’25 versenyen 23 ország képviselteti majd magát, az európai országok közül Oroszország, Fehéroroszország és Szerbia.

(MTI)