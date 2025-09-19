Háború :: 2025. szeptember 19. 19:43 ::

Zaharova: alaptalanok azok a vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették meg a lengyel légteret

Alaptalanok, és az ukrajnai konfliktus politikai rendezésének meghiúsítását célozzák azok az európai vádak, amelyek szerint orosz drónok sértették volna meg szeptember 10-én Lengyelország légterét - jelentette ki Marija Zaharova külügyi szóvivő az orosz diplomáciai tárca honlapján pénteken megjelent kommentárjában.

Zaharova kifogásolta, hogy a vádlók figyelemre se méltatják az orosz védelmi minisztérium idevágó magyarázatát. Meglátása szerint ez egy újabb eleme egy nagyszabású információs kampánynak, amelynek célja Oroszország démonizálása, további támogatás serkentése Ukrajna számára, "valamint a konfliktus politikai rendezésének meghiúsítása".

Hangot adott azon álláspontjának, miszerint az, hogy Lengyelország elutasította az orosz védelmi tárca által javasolt konzultációkat a légterét megsértő drónok ügyében, azt jelzi: "a kollektív Nyugat egyáltalán nem érdekelt az incidens feltárásában". A szóvivő felhívta a figyelmet arra: már sokadszor fordul elő, hogy, "noha a történtek körülményeit még nem tisztázták, a szükséges vizsgálatot még nem folytatták le, meggyőző bizonyítékokat nem gyűjtöttek, a bűnöst már megnevezték", amely nem más, mint Oroszország.

Zaharova alaptalannak nevezte az orosz provokációra és az eszkaláció szándékára alapozó vádakat, rámutatva, hogy ezek megfogalmazói nem neveztek meg olyan konkrét körülményt, amely alátámasztaná az Oroszországnak tulajdonított rossz szándékot.

Az orosz diplomata azzal vádolta meg az Ukrajnát pilóta nélküli repülő szerkezetekkel ellátó, általa "drónkoalíciónak" nevezett országcsoport tagjait, hogy bűnrészesek és felelősek, amikor az ukrán fegyveres erők az orosz polgári lakosság és infrastruktúra ellen nap mint nap bűncselekményeket követnek el ezekkel az eszközökkel. Példaként hozta fel, hogy egyedül a herszoni régióban szolgálatba állított 55 mentőautóból 27-et eltaláltak és megsemmisítettek az ukrán fél által bevetett drónok.

(MTI)