Újra nő a kitermelés a Karasiganak gázmezőről

Újraindította a kazahsztáni Karasiganak mezőről érkező földgáz fogadását az oroszországi Orenburgban lévő gázüzem, amelyet vasárnap ukrán dróntámadás ért, és ennek köszönhetően sikerült növelni a gáz kitermelését - jelentette be szerdán Kazahsztán energiaügyi minisztere, Jerlan Akkenzsenov.

Az Ukrajnától mintegy 1700 kilométerre keletre található orenburgi gázüzem elleni támadás volt az első ismert zavar a nyugati olajipari nagyvállalatok oroszországi működésében. Az incidens miatt csökkent a szomszédos Kazahsztánban lévő Karasiganak mező olaj- és gázkondenzátum-termelése is.

A létesítményt egy nemzetközi konzorcium építette ki, amelynek tagjai között van az amerikai Chevron, az európai Shell és az Eni vállalatok.

"Elkezdték fogadni a gázt" - mondta Akkenzsenov újságíróknak a kazah fővárosban, Asztanában, az orenburgi üzem újraindításáról.

Hozzátette: a gázellátás óránként 200 ezer köbméter, míg a szokásos szint 840 ezer, és a teljes mennyiség helyreállítása több napot vesz igénybe. Egyelőre csak az egyik gyártósor működik.

A Karasiganakból származó nyersgázt általában a határon át szállítják az orenburgi feldolgozóüzembe. Karasiganakban a kőolaj- és gáztermelés szorosan összefügg egymással, ugyanis a mezőről nem képesek sok kőolajat kitermelni, ha a gáztermelése csökken.

A beszámolók szerint a mező napi olaj- és gázkondenzátum-termelése 8 százalékkal, 24 600 tonnáról 26 600 tonnára, azaz mintegy 209 ezer hordóra nőtt kedden. A támadást követően, hétfőn 25-28 ezer tonnára esett vissza a szokásos 35 000-35 500 tonnás szintről.

Karasiganak 2024-ben mintegy 263 ezer hordó olajat termelt naponta.

