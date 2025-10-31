Háború :: 2025. október 31. 17:48 ::

Figyelmeztetések 2014-ből: a Nyugat Oroszország térdre kényszerítésére irányuló politikája háborúhoz vezet

2017 januárjában, 56 éves korában állítólag szívinfarktusban elhunyt Udo Ulfkotte, a Frankfurter Allgemeine Zeitung korábbi külpolitikai szerkesztője és haditudósítója. Neve azonban akkor vált igazán ismertté, amikor 2014-ben betelt nála a pohár, és felhagyott a hazudozással, továbbá a globális pénzhatalmi rendszer kiszolgálásával. Ulfkotte ezután több könyvet is írt, melyek magyarul is megjelentek. Legismertebb műve a Megvásárolt újságírók, de hasonlóképpen a nyugati pénzoligarchia és vazallusaik elevenébe vág a Menekültipar című könyve is. (Vajon milyen remek írásokat közölt volna a gyógyszer- és oltásiparról, ha nem halt volna meg oly fiatalon, és megéri a Covid-járványt?)

Udo Ulfkotte 2014-ben a Russia Today című lapnak nyilatkozva elismerte, hogy újságíróként a CIA számára dolgozott. (az eredeti cikk nem érhető el , de itt igen ) (Ki gondolta volna?) „25 éven keresztül tevékenykedtem újságíróként, és engem arra tanítottak, hogy hazudjak, legyek áruló, és ne mondjam el az igazat a közvéleménynek” – vallotta meg bűneit az Európában jelenleg betiltott orosz újságnak Udo Ulfkotte, hozzátéve: a CIA támogatta őt, mivel „Amerika barátjának tartották”. Mint mondta, úgy döntött, elmondja az igazságot a nemzetközi pénzügyi elit befolyása alatt álló médiáról, mivel attól tart - és most jön a lényeg -, hogy „háború fog kirobbanni Európában”.

„A német és az amerikai média háborúba akarja sodorni Európa népeit és Oroszországot. Ez az a pont, ahonnan nem lehetséges visszafordulni, és ezért én most felszólalok és kimondom, hogy nem volt helyes, amit én a múltban tettem, vagyis hogy manipuláltam az embereket, és propagandát fejtettem ki Oroszország ellen” – fakadt ki a német újságíró. Majd a következőképpen folytatta szenvedélyes vallomását: „Továbbá nem helyes, amit a kollégáim tettek a múltban, és tesznek most is, mivel megvesztegetik őket azért, hogy elárulják a népüket. És nem csak itt Németországban, hanem mindenütt Európában ugyanezt tapasztaljuk. Én nagyon félek egy újabb európai háborútól, és nem szeretném, ha bekövetkezne. A háború sohasem magától tör ki, mindig vannak emberek, akik akarják azt, és nem csupán a politikusok, hanem az újságírók között is vannak ilyenek… Mi elárultuk az olvasóinkat, csak azért, hogy elősegítsük a háborút. Nekem ebből elegem van, torkig vagyok a propagandával. Egy banánköztársaságban élünk, nem egy demokratikus államban, ahol sajtószabadság uralkodik” – mondta ki az igazságot a bűnbánó újságíró.

Ulfkotte arról is beszélt, hogy a hivatalos médiában dolgozó újságírók az USA-ban és Európában „nem hivatalos” formában ugyan, de valamely titkosszolgálatnak dolgoznak. „Főképpen igaz ez a brit, valamint az izraeli újságírók esetében. Természetesen a franciákra is igaz, amit állítok, továbbá az ausztrál, új-zélandi, a tajvani újságírókra, és igen, másokra is” – közölte a „szélsőjobboldali” körökben régóta ismert tényt Udo Ulfokette.

Ugyancsak 2014-ben Don DeBar amerikai elemző, politikai aktivista az iráni Press TV-nek adott interjújában , majd álláspontját ismét kifejtette 2016-ban is) figyelmeztetett: nagy az esélye annak, hogy nukleáris háborúhoz vezet az Oroszország bekerítésére, illetve térdre kényszerítésére irányuló amerikai politika. “Az Egyesült Államok folyamatosan nyomul előre Oroszország felé, katonai eszközöket telepítve az orosz határok közelébe, melyek immár megtalálhatók északon a Baltikumtól kezdve a Balti-tengeren keresztül Ukrajna középső részéig, Oroszország délnyugati területeiig” – vázolta a 2014-ben, fél évvel a CIA szervezte majdani puccsot követően a katonapolitikai helyzetet az amerikai elemző. Don DeBar szerint az USA több súlyosan ellenséges akciót hajtott végre Moszkvával szemben. Így például „megkísérelte az orosz valutát meggyengíteni, Oroszországot gazdasági blokád alá helyezni” – jelentette ki, hozzátéve, Moszkva „válaszul más irányba fordult, hogy megtalálja a fejlődéséhez nélkülözhetetlen partnereket”. (Vagyis a kínai-orosz közeledés már akkoriban megkezdődött.) Az Oroszország ellen irányuló akciókkal egyidejűleg az Obama-adminisztráció egyre inkább Ázsia felé fordította vigyázó szemeit, mivel az USA célja „Kína körbezárása, és Japánnak mint katonai hatalomnak a megerősítése” – szögezte le az amerikai újságíró.

Don DeBar az iráni Press TV-nek adott interjújában utalt az ismert „másként gondolkodó”, Noam Chomsky egyik korábbi nyilatkozatára is, melyben a neves nyelvész és politikai gondolkodó kijelentette: az Egyesült Államok és Oroszország közötti fokozódó feszültség nukleáris háborúhoz vezethet. “Kína gazdasági téren megerősödött, miként gazdaságilag magára talált Oroszország is, amely fenntartja atomfegyverkészletét, és fejleszti katonai képességeit” – fejtegette DeBar, rámutatva arra, hogy a feszültség fokozódása közepette - akár hibás számítások és tévedések következményeképpen – borzasztó tragédia is történhet, amely az emberiség végét jelentheti. “A tétek hihetetlenül nagyok. Az ironikus része mindennek, hogy Barack Obama amerikai elnök Nobel-békedíjat kapott elnöksége legelején, amiért a nukleáris fegyverek megsemmisítésének szükségességéről beszélt. Most pedig a legjobb úton halad afelé, hogy az elkövetkező 30 évben sok trillió dollárt, de a közeli jövőben is sok milliárdot költsön az amerikai atomarzenál fejlesztésére” – mutatott rá Don DeBar politikai elemző a Presst TV-nek adott nyilatkozatában.

Nem kellene vajon jobban odafigyelni az összeesküvés-elméletek terjesztésével, szélsőségességgel, fasizmussal, gyűlöletkeltéssel megvádolt, és elhallgattatott közéleti szereplők, újságírók és más értelmiségiek véleményére?

