Háború :: 2025. november 11. 16:07 ::

Kupjanszk keleti részének elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Ellenőrzése alá vonta Kupjanszk város keleti részét az ukrajnai Harkov megyében, és elfoglalta a Zaporizzsjai Novouszpenivka települést az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az ukrán hadsereg tett egy kísérletet Kupjanszk felmentésére, és a város térségében összesen mintegy hatvan halottat és egyebek között öt páncélozott harcjárművet veszített.

A donyecki régióban lévő Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) felmentésével Moszkva szerint az ukrán hadsereg hétszer próbálkozott - köztük három alkalommal páncélozott harcjárművek bevetésével -, és egy alkalommal megkísérelte belülről áttörni az ostromzárat. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az orosz erők a városban egy nap alatt 256 épületet, a közeli Rig településen pedig 98-at foglaltak el, az ukrán hadsereg pedig ezen a környéken több mint 236 halottat, valamint egyebek mellett hét páncélozott harcjárművet veszített.

Kupjanszkot és Pokrovszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A napi összefoglaló értelmében az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt közlekedési infrastrukturális objektumokat, drón- lőszer-, valamint anyagi-műszaki raktárakat, egy harckocsit és húsz egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 69 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

(MTI)