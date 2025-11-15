Háború :: 2025. november 15. 19:51 ::

A Zaporizzsja megyei Jablukove elfoglalásáról számolt be az orosz védelmi minisztérium

Az orosz védelmi minisztérium szombaton közölte, hogy az orosz haderő elfoglalta a dél-ukrajnai Zaporizzsja megyében fekvő Jablukove falut. A tárca arról is beszámolt, hogy orosz terület felett szombaton hatvannégy pilóta nélküli repülő szerkezetet lőttek le.

Pavel Malkov, a Rjazanyi terület állami közigazgatásának a vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazásban azt írta, hogy legkevesebb egy drón épületbe csapódott be. "A lehulló roncsok tüzet okoztak egy vállalat udvarán" - tette hozzá.

Gyenisz Pusilin, a "Donyecki Népköztársaság" vezetője a Telegram közösségi oldalon azt közölte, hogy az orosz kézen lévő Horlivkában ukrán dróntámadásban megsebesült egy férfi és egy nő egy személyautóban.

A zaporizzsjai atomerőmű szóvivője a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek elmondta, az erőműben stabil helyzet azután, hogy pénteken egy külső villanyvezeték lekapcsolódott.

Alekszej Ivanov, Oroszország törökországi ideiglenes ügyvivője szombaton arról nyilatkozott, hogy Oroszország bármelyik pillanatban kész Ukrajnával tárgyalni Isztambulban, de Kijev nem reagált a korábbi kezdeményezésekre. A Valdaj Klub nemzetközi vitafórum Isztambulban rendezett XVI. ázsiai konferenciáján felszólalva a diplomata török illetékeseket idézve hozzátette: Isztambul továbbra is kész fogadni a tárgyalásokat.

(MTI)