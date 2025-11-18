Háború :: 2025. november 18. 09:50 ::

Donyecki vezető: egy "példátlan ukrán támadás következtében" megsérült a régió két hőerőműve

Két hőerőműben is károkat okoztak az ukrán támadások az éjszaka folyamán a donyecki régióban - közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz ellenőrzésű "Donyecki Népköztársaság" vezetője kedden a Telegram-csatornáján.

"A köztársaság energiaellátó rendszerére mért példátlan támadás következtében a zuevei és a sztarobesivei hőerőmű megsérült" - írta Pusilin.

A tisztségviselő szerint számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.





A video below shows the moment of one of the strikes. Ukrainian drones attack the Zuivska Thermal Power Plant located in Russia-occupied town of Zuhres, Donetsk Oblast of Ukraine.A video below shows the moment of one of the strikes. pic.twitter.com/7eQM6qjmm9 November 17, 2025

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 31 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország nyolc régiója felett: tízet-tízet Voronyezs és Tambov, hármat-hármat Rosztov és Jaroszlavl, kettőt Szmolenszk, egyet-egyet pedig Brjanszk, Kurszk és Orjol megye légterében.

(MTI)