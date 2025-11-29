Háború :: 2025. november 29. 11:16 ::

600 ezren maradtak áram nélkül az orosz támadások miatt Ukrajnában

A Kijev és öt ukrán régió energiainfrastruktúrája elleni nagyszabású éjszakai orosz rakéta- és dróntámadás következtében több mint 600 ezren maradtak áram nélkül az országban szombaton - közölték a hatóságok.

Bejelentették, hogy azonnal hozzáláttak a károk elhárításához, hogy mielőbb helyreálljon az áramszolgáltatás, de a károk nagysága miatt szombaton az ország egész területén korlátozzák az áramszolgáltatást meghatározott ütemterv szerint.

Az energiaügyi minisztérium szombat reggel arról számolt be, hogy az energiatermelő létesítmények elleni éjszakai orosz támadás következtében 500 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az ukrán fővárosban, 100 ezer a Kijevi megyében és közel 8 ezer a Harkivi megyében.

Az Ukrenergo nemzeti energetikai vállalat szombati közleménye szerint két hónapon belül a mostani volt a hetedik nagyszabású rakéta- és dróntámadás az ukrán energetikai infrastruktúra létesítmények ellen.

(MTI)